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Anthem demosunun çıkış tarihi açıklandı

BioWare, Anthem'ın merakla beklenen demosu için nihayet tarih verdi. Yalnızca ön sipariş verenlere özel olan 'VIP Demo'; PC, Playstation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak.
8 ay
3,4b
1
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Önümüzdeki yılın merakla beklenen aksiyon rol yapma oyunu Anthem'ın demosu için resmi çıkış tarihi açıklandı. Yapımcı stüdyo Bioware, demonun PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 1 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

Demo, Anthem'ın resmi çıkış tarihinden yalnızca üç hafta önce yayınlanacak. Seattle'da düzenlenen PAX West 2018'deki bir panelde konuşan Bioware, bu nedenle demonun alfa veya beta gibi bir test sürümü olmayacağını söylüyor. Yani tam bir nihai ürün deneyimi yaşayacak. Demonun uzunluğu konusunda ise henüz bir bilgi verilmemiş.

Anthem demosunun üzücü tarafı ise yalnızca ön sipariş verenlere özel olması. Tabi yayıncı firmanın Electronic Arts olduğu düşünülürse bu durumun çok da şaşırıcı olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan Origin Access veya EA Access üyelikleriniz varsa PC ve Xbox One platformlarında yine demoyu deneyebileceksiniz.

BioWare'ın Frostbite oyun motoru kullanarak geliştirdiği Anthem, çok oyunculu açık dünya oynanışıyla bizi farklı bir gezegene götürecek. Takım bazlı bir oyun tarzına sahip olan Anthem, 22 Şubat 2019'da yayınlanacak.

Ayrıca Anthem'ın oyun içi özelliklerini gösteren yeni tanıtım videosu da PAX West 2018'de yayınlandı.


https://wccftech.com/anthem-demo-available-february-1st/ Yorum Yaz
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JESKO 8 ay en beğenilen
Demoyu herkese açık yapın da millet denesin beğenirse tam sürümünü alır zaten, bu EA kadar mal bir firma görmedim.
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huseyincarnege 8 ay
aneyy demoda parayla
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Team NINJA 8 ay
ulan aptallar adam zaten alacak oyunu ön sipariş geçmiş.
asıl önemli olan ön sipariş geçmeyen adamları çekmek.
bazen düşünüyorum ulan biz çokmu aptalız diye çelişkide kalıyorum.mantığı anlayamadım ben burda bunlarmı aptal yoksa bizmi aptal olduğumuzdan anlayamıyoruz.
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mementopolis 8 ay Team NINJA
Millenium cocugu gibi konusmayin. "Demo sürümü" dedigin sey zaten halka arz edilerek yapilan birsey. Tatimlik birsey.
80- 90- 2010'lara kadar böyle sunuldu insanlara. Taki konsolar internet ile adam akili tanisincayadek.
Bunun gibi oyunlyarda ya "Kapali Beta" veya "Acik Beta" olarak oyunculara sunar ki oyun online ( cevrimci) altapili bir oyun.
Ea'nin sacma sapan aldigi bir karar ve amacindan tamamen saptirilmis.
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Vicodin 8 ay Team NINJA
Yazdıklarında haklısın ancak bu oyun çok satacak adamlar emin ondan dolayı makul karşılıyorum. Ön siparişi 5 ay evvelden 359 lira Black Friday zamanı inerse mutlaka alacağım ( inmesede alırım :D )
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napolyon94 8 ay
On siparis verene Demo veren firma EA :))
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JESKO 8 ay en beğenilen
Demoyu herkese açık yapın da millet denesin beğenirse tam sürümünü alır zaten, bu EA kadar mal bir firma görmedim.
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