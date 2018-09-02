Anthem demosunun çıkış tarihi açıklandı

Önümüzdeki yılın merakla beklenen aksiyon rol yapma oyunu Anthem'ın demosu için resmi çıkış tarihi açıklandı. Yapımcı stüdyo Bioware, demonun PC, PS4 ve Xbox One platformlarında 1 Şubat 2019 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

https://wccftech.com/anthem-demo-available-february-1st/

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Demo, Anthem'ın resmi çıkış tarihinden yalnızca üç hafta önce yayınlanacak. Seattle'da düzenlenen PAX West 2018'deki bir panelde konuşan Bioware, bu nedenle demonun alfa veya beta gibi bir test sürümü olmayacağını söylüyor. Yani tam bir nihai ürün deneyimi yaşayacak. Demonun uzunluğu konusunda ise henüz bir bilgi verilmemiş.Anthem demosunun üzücü tarafı ise yalnızca ön sipariş verenlere özel olması. Tabi yayıncı firmanın Electronic Arts olduğu düşünülürse bu durumun çok da şaşırıcı olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan Origin Access veya EA Access üyelikleriniz varsa PC ve Xbox One platformlarında yine demoyu deneyebileceksiniz.BioWare'ın Frostbite oyun motoru kullanarak geliştirdiği Anthem, çok oyunculu açık dünya oynanışıyla bizi farklı bir gezegene götürecek. Takım bazlı bir oyun tarzına sahip olan Anthem, 22 Şubat 2019'da yayınlanacak.Ayrıca Anthem'ın oyun içi özelliklerini gösteren yeni tanıtım videosu da PAX West 2018'de yayınlandı.