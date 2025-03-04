OpenAI'ın en önemli rakiplerinden olan Anthropic'in değerlemesi 61 milyar dolara ulaştı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasında yaşanan patlamayı ChatGPT başlattığı için bugün OpenAI gerek sektörde, gerekse kullanıcı nezdinde kendisini ayrı bir yerde konumlandırmış durumda. Diğer yandan bu alanda neredeyse OpenAI kadar dikkat çekici işler ortaya koyan Anthropic ise şimdilik spot ışıklarından biraz uzakta ilerliyor. Ancak önümüzdeki dönemde bu durumun değişmeye başladığını görebiliriz. Son dönemde Claude 3.7 Sonnet gibi dikkat çekici yapay zeka modelleriyle adından söz ettiren Anthropic, kayda değer yatırımlar almaya devam ediyor.

Son aylarda Google ve Amazon gibi şirketlerden milyar dolarlık yatırımlar alan Anthropic, bu hafta 3.5 milyar dolar daha yatırım aldı. Bu son anlaşmayla birlikte şirketin değerlemesi de 61.5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, yaklaşık 300 milyar dolarlık bir değerleme hedefleyen OpenAI'ın epey gerisinde olsa da Anthropic'in en kıymetli yapay zeka start-up'larından biri yapmaya devam ediyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 2 Mart 2025 1 gün önce eklendi

Anthropic'in Claude'u ChatGPT ile Yarışmaya Devam Edecek

Anthropic geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin gelirinin bu yıl 2024'ten yaklaşık yüzde 30 daha yüksekte seyrettiği belirtiliyor. Bu artışın önümüzdeki yıllarda katlanarak süreceği düşünülüyor. Bu yüzden Anthropic yatırımcılar için en cazip start-up'lardan biri olmaya devam ediyor.

2021 yılında eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic'in büyük dil modeli Claude, bugün OpenAI'ın en yeni GPT'siyle kafa kafaya yarışabiliyor. Şirket geçtiğimiz günlerde de "dünyanın ilk hibrit modeli" olarak adlandırdığı Claude 3.7 Sonnet'i kullanıma sundu. Şimdi aldığı 3.5 milyar dolarlık yeni yatırım, şirketin önümüzdeki dönemde bu teknolojileri daha da geliştirmesine olanak sağlayacak.

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Anthropic'in değerlemesi 61 milyar dolara ulaştı