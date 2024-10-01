AnTuTu açıkladı: Eylül ayının en güçlü Android telefonları

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Eylül ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Eylül ayının en güçlü ve orta sınıf Android telefonlarına göz atalım.

Eylül ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu’nun 1/30 Eylül arası topladığı istatistiklere göre Ağustos ayını zirvede tamamlayan Red Magic 9S Pro+, Eylül ayında da yerini korumayı başardı ve kıyaslama platformunda ortalama 2.142.552 puana sahip. Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla ROG 8 Pro (2.082,175) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.066,344) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Sıralamanın devamında yer alan iQOO Neo 9S Pro+, iQOO Neo 9S Pro ve iQOO Z9 Turbo+, Eylül ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla iQOO 12, Vivo X100, OnePlus 12 ve OnePlus Ace 3 Pro geliyor.

Google, Türk tatlısını seçti: İşte Android 16'nın kod adı 1 gün önce eklendi

Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

Red Magic 9S Pro+ Rog 8 Pro Redmi K70 Ultra iQOO Neo 9S Pro+ iQOO Neo 9S Pro iQOO Z9 Turbo+ iQOO 12 Vivo X100 OnePlus 12 OnePlus Ace 3 Pro

Tam Boyutta Gör Orta sınıf telefonlara gelirsek, Ağustos ayına kıyasla büyük bir değişim yok ve birincilik koltuğuna, 1.423.762 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Bunun hemen ardından Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, Redmi Note 12T Pro, iQOO Z9 ve Redmi Note 14 Pro+. Bu noktada listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 işlemcilerin hakim olduğunu belirtelim.

OnePlus Ace 3V Realme GT Neo 6 SE Redmi K70E Realme GT Neo5 SE Redmi Note 12 Turbo iQOO Z8 iQOO Neo7 SE Redmi Note 12T Pro iQOO Z9 Redmi Note 14 Pro+

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste