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    AnTuTu açıkladı: Eylül ayının en güçlü Android telefonları

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Eylül ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Eylül ayının en iyi telefonları...             
    Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Eylül ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Eylül ayının en güçlü ve orta sınıf Android telefonlarına göz atalım.

    Eylül ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu’nun 1/30 Eylül arası topladığı istatistiklere göre Ağustos ayını zirvede tamamlayan Red Magic 9S Pro+, Eylül ayında da yerini korumayı başardı ve kıyaslama platformunda ortalama 2.142.552 puana sahip. Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla ROG 8 Pro (2.082,175) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.066,344) bulunuyor.

    Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında yer alan iQOO Neo 9S Pro+, iQOO Neo 9S Pro ve iQOO Z9 Turbo+, Eylül ayı listelesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Bunun hemen ardından sırasıyla iQOO 12, Vivo X100, OnePlus 12 ve OnePlus Ace 3 Pro geliyor.

    Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

    1. Red Magic 9S Pro+
    2. Rog 8 Pro
    3. Redmi K70 Ultra
    4. iQOO Neo 9S Pro+
    5. iQOO Neo 9S Pro
    6. iQOO Z9 Turbo+
    7. iQOO 12
    8. Vivo X100
    9. OnePlus 12
    10. OnePlus Ace 3 Pro
    Eylül ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Orta sınıf telefonlara gelirsek, Ağustos ayına kıyasla büyük bir değişim yok ve birincilik koltuğuna, 1.423.762 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Bunun hemen ardından Realme GT Neo 6 SE ve Redmi K70E geliyor. Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, Redmi Note 12T Pro, iQOO Z9 ve Redmi Note 14 Pro+. Bu noktada listeye çoğunlukla Dimensity 8000, Snapdragon 7+ Gen 3 ve 7+ Gen 2 işlemcilerin hakim olduğunu belirtelim.
    1. OnePlus Ace 3V
    2. Realme GT Neo 6 SE
    3. Redmi K70E
    4. Realme GT Neo5 SE
    5. Redmi Note 12 Turbo
    6. iQOO Z8
    7. iQOO Neo7 SE
    8. Redmi Note 12T Pro
    9. iQOO Z9
    10. Redmi Note 14 Pro+
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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