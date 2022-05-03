AnTuTu skorlarına göre Nisan ayının en iyi telefonlarını açıkladı

- Amiral gemisi listesinde Black Shark 5 Pro liderliği elinde tutuyor
- Üst segmentin birincisi Redmi K50
- Orta segment iQOO Z5'in elinde
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AnTuTu bünyesinde performans testine tabi tutulmuş modelleri sıralamaya soktu. Nisan 2022 içerisinde test edilen cihazlar arasından segmentine göre en yüksek performansı alan 30 model sıralandı. İşte Nisan 2022'nin en performanslı modelleri!
Amiral gemisi listesinde Black Shark 5 Pro liderliği elinde tutuyor
Nisan 2022'de AnTuTu üzerinde en yüksek puanı alan cihaz 1.062.747 puanla Black Shark 5 Pro oldu. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Black Shark 5 Pro'yu Red Magic 7 Pro takip ederken, üçüncü sırayı ise Lenovo Legion Y90 aldı. Devamında ise sırasıyla Vivo X80, iQOO 9, iQOO 9 Pro, Vivo X Note, iQOO Neo6, Xiaomi 12 Pro ve Realme GT2 Pro modelleri bulunuyor.
Üst segmentin birincisi Redmi K50
Üst segmentte birincilik 814.032 puanla Redmi K50'de. Dimensity 8100 yonga setini kullanan Redmi K50'yi hemen arkasından Realme GT Neo3 takip ediyor. Listenin devamında ise sırasıyla iQOO Neo5, Realme GT Neo2, Realme GT Master Explorer Edition, iQOO Neo5 SE, OPPO Reno6 Pro+ 5G, iQOO Neo5, OPPO Find X3 ve Realme GT Neo 2T modelleri yer alıyor.
Orta segment iQOO Z5'in elinde
Orta segment cihazlar arasından Snapdragon 778G işlemcisi ile sıyrılan iQOO Z5, 572.188 puanla liderliğe oturmuş vaziyette. Bu cihazı hemen arkasından Xiaomi Civi 1S ve Honor 60 Pro takip ediyor. Listenin devamını ise sırasıyla OPPO Reno7 5G, Realme Q3s, Xiaomi 11 Lite 5G, Honor 60, Honor 50 Pro, Honor 50 ve Huawei Nova 9 oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.