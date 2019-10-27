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    AOC AG273QX oyuncu monitörü tanıtıldı

    AOC AG273QX oyuncu monitörü FreeSync 2, ince ekran çerçeveleri, 165Hz tazeleme hızı gibi iddialı özelliklere sahip olmasına rağmen HDR standardını biraz düşük tutmuş.
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    Haber Editörü
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    AOC AG273QX oyuncu monitörü tanıtıldı
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    Kâr marjının oldukça yüksek olduğu oyuncu monitörü pazarında birbiri ardına yeni ürünler tanıtılıyor. AOC oldukça ince ekran çerçevelerine sahip iddialı oyuncu monitörünü görücüye çıkardı.

    AOC AG273QX oyuncu monitörü

    AOC AG273QX oyuncu monitörü 27 inçlik VA panelinde 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Alt kısmı biraz kalın olan model diğer üç tarafı ince tutarak bunu telafi etmiş. Arka kısımda daire şeklinde RGB aydınlatma yer alıyor.

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    AMD FreeSync 2 desteği sayesinde 165Hz tazeleme hızına ulaşabilen monitör HDR400 standardı ile 400 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ayrıca düşük gecikmeli HDR haritalama ve düşük kare oranı telafi desteği de sunuluyor. Adobe sRGB yelpazesinin yüzde 99’unu kapsayan monitör 1ms optimize edilmiş tepki süresine sahip.

    3 ayaklı standın üzerinde bir taşıma kulpu yer alıyor. Her iki tarafında ise kulaklık asmak için askılara yer verilmiş. Bağlantı tarafında ise 4 adet USB 3.0, USB hub, HDMI 2.0, DP 1.2 gibi portlar yer alıyor. AOC AGON AG273QX monitör modeli 489 Avro.



    https://www.techpowerup.com/260388/aoc-launches-the-ag273qx-gaming-monitor-27-va-2560-x-1440-165-hz-freesync-2-hdr-400 Yorum Yaz
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