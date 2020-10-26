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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apex Legends gelecek ay Steam mağazasında

    Çapraz platform desteği sunarak daha fazla oyuncu çekmeyi amaçlayan Apex Legends oyunu gelecek ay Steam mağazasında yerini alıyor. Yeni sezon da aynı anda başlayacak.
    31 dk.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apex Legends gelecek ay Steam mağazasında
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    EA ve Respawn Entertainment tarafından geçtiğimiz yıl indirmeye sunulan Apex Legends 70 milyonu geçen oyuncu sayısıyla en önemli hayatta kalma oyunlarından birisi durumunda. Firma ilgiyi arttırmak adına yıl bitmeden daha fazla platformda yer almayı planlıyor.

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    Apex Legends ve Steam iş birliği

    Electronic Arts geçtiğimiz aylarda çapraz platform desteğini duyurmuştu. Hali hazırda Xbox One X, PS4 ve Windows 10 için oynanabilir durumda olan Apex Legends yıl sonuna kadar Steam ve Nintendo Switch platformlarına da gelecekti. İlk adım atıldı.

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    4 Kasım itibariyle Apex Legends oyunu Steam platformunda yerini alıyor. Aynı gün itibariyle de Sezon 7 hayata geçecek. Oyun yine EA hesabını zorunlu kılıyor ancak Origin ve Steam arasında oyun kayıtları transfer edilebiliyor. Steam iş birliği için oyunda bazı hediyelerin de verileceği ifade ediliyor.

    Nintendo Switch sahiplerinin ise gelecek yıla kadar beklemesi gerekiyor. Normalde yıl sonuna kadar süre verilmişti ancak ekip her şeyin mükemmel olmasını istediği için çalışmalarını devam ettiriyor.



    https://www.techpowerup.com/273794/apex-legends-is-coming-to-steam-on-november-4th Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet ) 26 dk.
    Direkt steam üzerinden oynayamayacaksak hiçbir anlamı yok,ben origini silmek istiyordum bilgisayarımdan
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    Galatas4ray (ENVER A.) 29 dk.
    origini yüklemek zorundaysam steama ne gerek var :D
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