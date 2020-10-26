Apex Legends gelecek ay Steam mağazasında

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EA ve Respawn Entertainment tarafından geçtiğimiz yıl indirmeye sunulan Apex Legends 70 milyonu geçen oyuncu sayısıyla en önemli hayatta kalma oyunlarından birisi durumunda. Firma ilgiyi arttırmak adına yıl bitmeden daha fazla platformda yer almayı planlıyor.

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Apex Legends ve Steam iş birliği

Electronic Arts geçtiğimiz aylarda çapraz platform desteğini duyurmuştu. Hali hazırda Xbox One X, PS4 ve Windows 10 için oynanabilir durumda olan Apex Legends yıl sonuna kadar Steam ve Nintendo Switch platformlarına da gelecekti. İlk adım atıldı.

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4 Kasım itibariyle Apex Legends oyunu Steam platformunda yerini alıyor. Aynı gün itibariyle de Sezon 7 hayata geçecek. Oyun yine EA hesabını zorunlu kılıyor ancak Origin ve Steam arasında oyun kayıtları transfer edilebiliyor. Steam iş birliği için oyunda bazı hediyelerin de verileceği ifade ediliyor.

Nintendo Switch sahiplerinin ise gelecek yıla kadar beklemesi gerekiyor. Normalde yıl sonuna kadar süre verilmişti ancak ekip her şeyin mükemmel olmasını istediği için çalışmalarını devam ettiriyor.

https://www.techpowerup.com/273794/apex-legends-is-coming-to-steam-on-november-4th

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