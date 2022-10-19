Apollo 9 görevinin komutanı, astronot James McDivitt 93 yaşında öldü

Tam Boyutta Gör Apollo 9 görevinin eski komutanı ve Ay'a iniş için ilk eksiksiz ekipman setini test eden James A. McDivitt (yukarıdaki fotoğrafta solda) 93 yaşında Tucson, Arizona'da öldü.

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Dünya'nın çevresini dolaşan Apollo 9, NASA programının en az hatırlanan uzay görevlerinden biriydi. Hikayesini 1999 yılında anlatan McDivitt, bu bilinmezlikten rahatsız olmadığını söylemişti. Ay'a iniş o zaman gerçekleşmedi ama Ay Modülü tüm programın anahtarıydı.

McDivitt'in Apollo 9 mürettebatından arkadaşları Rusty Schweikart ve David Scott ile birlikte gerçekleştirdiği görev, Spider adı verilen hafif bir Ay iniş modülünün ilk uzay testiydi. Amaç, insan barındırıp barındıramayacağını, yörüngede kenetlenip kenetlenemeyeceğini ve motorlarının Gumdrop komuta modülünü de içeren uzay aracı kompleksini çalıştırıp çalıştıramayacağını test etmekti.

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Apollo 9 görevi başarıyla gerçekleşmişti

Apollo 9 görevi Mart 1969'da 10 gün sürdü - Neil Armstrong'un aya inişinden dört ay önce - ve nispeten olaysız geçti. McDivitt önce Apollo Ay iniş modülünün, ardından da tüm programın Houston kısmının yönetilmesinde görev aldı.

McDivitt daha önce 1965 yılında en yakın arkadaşı ve meslektaşı Ed White'ın ABD'deki ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiği Gemini 4 görevinin de komutanıydı. White'ın uzay yürüyüşü sırasında çektiği fotoğraflar ikonik hale gelmişti.

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Apollo 9'un komutanı, astronot James McDivitt 93 yaşında öldü