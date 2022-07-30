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    App Store, iPhone kullanıcılarını reklamlarla karşılayacak

    Apple, uygulama mağazasında reklamların sayısını artırıyor. Artık, uygulama sayfalarının yanı sıra karşılama ekranında da reklamlar çıkmaya başlayacak. İşte yeni App Store reklam yerleşimi
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    app store reklamları

    App Store’da şu anda iki yerde reklamlar gösteriliyor; Arama sekmesinde ve arama sonuçlarında. Bugünden itibaren ana sayfada ve uygulama sayfalarında da reklamlar çıkmaya başlayacak.

    Yeni App Store reklam yerleşimi

    Yeni App Store reklam düzeniyle, iOS uygulama geliştiricileri artık arama sekmesi ve arama sonuçlarının dışına reklam yerleştirebilecek. Bugün sekmesinin bir bölümünde gösterilecek reklamlar, arama reklamlarıyla aynı mavi banner/arka planı kullanacak. Kullanıcıların App Store’u ilk açtıklarında karşılaşacakları reklamlar olacağından, hem Apple hem de uygulama geliştiriciler için güzel gelir getirecek bir reklam düzeni olacağını söyleyebiliriz.

    Diğer reklamlar doğrudan ürün sayfalarına geliyor. Bu, geliştiricilerin artık diğer uygulamalar için ürün sayfalarına reklam yerleştirebileceği anlamına geliyor. Ürün sayfasının en altında, geliştiricilerin diğer uygulamalarını gösteren başlık bölümünün altında reklamlar çıkacak. Ancak geliştiriciler, ürün sayfasına istedikleri uygulamanın reklamını yerleştiremeyecek. Reklamlar, ürün sayfalarının her biri için alakalı olacak. Bu, geliştiricilerin uygulama sayfalarında doğrudan rakiplerinin reklamlarını göreceği anlamına geliyor.

    Apple, yeni reklam düzenine ilişkin olarak “Apple arama reklamları, tüm geliştiricilerin işlerini büyütmeleri için fırsatlar sunar. Diğer reklam tekliflerimiz gibi bu yeni reklam yerleşimleri de aynı temel üzerine kurulmuştur; sadece uygulamaların onaylı App Store ürün sayfalarından içerikler içerecek ve aynı katı gizlilik standartlarına bağlı kalacak.” diyor.

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