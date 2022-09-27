Android ve iOS mağazasında reklam sahtekarlığı: Bu uygulamaları silin

Sahte uygulamalar, kullanıcıları hem görünür hem de gizli reklamlarla rahatsız etmenin yanı sıra, yasal uygulamaları ve gösterimleri taklit ederek gelir etti. Bu tür uygulamaların ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı düşünebilir ancak geliştiricilerin daha tehlikeli faaliyetler için kullanabilme ihtimali var.
HUMAN Satori Threat Intelligence’dan güvenlik araştırmacıları, Scylla adını verdikleri yeni bir reklam sahtekarlığı girişiminin bir parçası olan bir dizi uygulamayı ortaya çıkardı. Google Play Store’da 75 uygulama, Apple App Store’da da 10 uygulama keşfedildi.
Neyse ki araştırmacılar, Google ve Apple’a raporladıktan sonra uygulamalar Android ve iOS mağazalarından kaldırıldı. Bu tür uygulamalardan korunmak için, Android’de Play Protect güvenlik seçeneği açık tutulduğunda uygulamalar otomatik olarak taramadan geçiyor. iOS’da kullanıcıların ayrıca etkinleştirmesi gereken bir güvenlik seçeneği yok.
iOS uygulama listesi
- Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)
- Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)
- Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)
- Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)
- Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)
- Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)
- Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)
- Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)
- Tony Runs – com.TonyRuns.game
Android uygulaması listesi
- Super Hero-Save the world! - com.asuper.man.playmilk
- Spot 10 Differences – com.different.ten.spotgames
- Find 5 Differences – com.find.five.subtle.differences.spot.new
- Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play
- One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi
- Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong
- Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all
Scylla reklam dolandırıcılığı ile ilişkili uygulamaların tam listesine HUMAN’ın raporundan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum