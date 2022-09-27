Android ve iOS mağazasında reklam sahtekarlığı: Bu uygulamaları silin

Sahte uygulamalar, kullanıcıları hem görünür hem de gizli reklamlarla rahatsız etmenin yanı sıra, yasal uygulamaları ve gösterimleri taklit ederek gelir etti. Bu tür uygulamaların ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı düşünebilir ancak geliştiricilerin daha tehlikeli faaliyetler için kullanabilme ihtimali var.

Apple App Store'da dolandırıcı uygulama keşfedildi 1 ay önce eklendi

HUMAN Satori Threat Intelligence’dan güvenlik araştırmacıları, Scylla adını verdikleri yeni bir reklam sahtekarlığı girişiminin bir parçası olan bir dizi uygulamayı ortaya çıkardı. Google Play Store’da 75 uygulama, Apple App Store’da da 10 uygulama keşfedildi.

Neyse ki araştırmacılar, Google ve Apple’a raporladıktan sonra uygulamalar Android ve iOS mağazalarından kaldırıldı. Bu tür uygulamalardan korunmak için, Android’de Play Protect güvenlik seçeneği açık tutulduğunda uygulamalar otomatik olarak taramadan geçiyor. iOS’da kullanıcıların ayrıca etkinleştirmesi gereken bir güvenlik seçeneği yok.

iOS uygulama listesi

Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)

Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)

Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)

Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)

Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)

Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)

Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)

Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)

Tony Runs – com.TonyRuns.game

Android uygulaması listesi

Super Hero-Save the world! - com.asuper.man.playmilk

Spot 10 Differences – com.different.ten.spotgames

Find 5 Differences – com.find.five.subtle.differences.spot.new

Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play

One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi

Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong

Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all

Scylla reklam dolandırıcılığı ile ilişkili uygulamaların tam listesine HUMAN’ın raporundan ulaşabilirsiniz.

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