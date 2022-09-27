Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android ve iOS mağazasında reklam sahtekarlığı: Bu uygulamaları silin

    Güvenlik araştırmacıları, Android Google Play ve App Store’da reklam sahtekarlığı (ad fraud) yapan onlarca uygulama keşfetti. Reklam yazılımları 13 milyon kez indirildi.
    Oy Ver

    App Store reklam sahtekarlığı

    Sahte uygulamalar, kullanıcıları hem görünür hem de gizli reklamlarla rahatsız etmenin yanı sıra, yasal uygulamaları ve gösterimleri taklit ederek gelir etti. Bu tür uygulamaların ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı düşünebilir ancak geliştiricilerin daha tehlikeli faaliyetler için kullanabilme ihtimali var.

    HUMAN Satori Threat Intelligence’dan güvenlik araştırmacıları, Scylla adını verdikleri yeni bir reklam sahtekarlığı girişiminin bir parçası olan bir dizi uygulamayı ortaya çıkardı. Google Play Store’da 75 uygulama, Apple App Store’da da 10 uygulama keşfedildi.

    Neyse ki araştırmacılar, Google ve Apple’a raporladıktan sonra uygulamalar Android ve iOS mağazalarından kaldırıldı. Bu tür uygulamalardan korunmak için, Android’de Play Protect güvenlik seçeneği açık tutulduğunda uygulamalar otomatik olarak taramadan geçiyor. iOS’da kullanıcıların ayrıca etkinleştirmesi gereken bir güvenlik seçeneği yok.

    iOS uygulama listesi

    • Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)
    • Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)
    • Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)
    • Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)
    • Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)
    • Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)
    • Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)
    • Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)
    • Tony Runs – com.TonyRuns.game

    Android uygulaması listesi

    • Super Hero-Save the world! - com.asuper.man.playmilk
    • Spot 10 Differences – com.different.ten.spotgames
    • Find 5 Differences – com.find.five.subtle.differences.spot.new
    • Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play
    • One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi
    • Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong
    • Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all

    Scylla reklam dolandırıcılığı ile ilişkili uygulamaların tam listesine HUMAN’ın raporundan ulaşabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 15 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 15 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız