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    Anlık Bildirim

    Apple App Store'da üstlerde çıkan uygulama dolandırıcı çıktı: Facebook hesaplarını ele geçirdiler!

    Apple App Store’da da uygulama indirirken çok dikkatli olmak gerekiyor. Apple’ın uygulama mağazasında aramalarda üstlerde çıkan Facebook sayfa yöneticisi uygulaması dolandırıcı çıktı.
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    apple app store

    Apple’ın uygulama mağazasında Facebook sayfa yöneticisi araması, insanların ve reklam ajanslarının reklamları yönetmesine yardımcı olan uygulamaları ortaya çıkarıyor. Arama sonuçlarında yasal gibi görünen ancak olmayan yeni bir uygulamayla karşılaşıldı.

    İndirenlerin Facebook hesapları kilitlendi!

    Pages Manager Suite adındaki uygulama, App Store’da Facebook’un yasal reklam yöneticisi olarak bulunuyordu ancak aslında hacker’ların kullanıcı hesaplarına erişmesine izin veren bir arka kapıydı. Bir reklam ajansı çalışanı, uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra 10 dakika gibi kısa bir sürede hesabının kilitlendiğini fark etti.

    Apple'dan belge yöneticisi olarak onay aldı

    Apple, uygulamanın başlangıçta App Store’a Facebook platformuyla hiçbir bağlantısı veya işlevi olmayan basit bir belge yöneticisi olarak giriş yaptığını söyledi. Apple, uygulamanın onaylandıktan sonra kötü amaçlı hale döndürüldüğünü iddia etti.

    Uygulama kaldırıldı

    Facebook, uygulamayı Temmuz ayında Apple’a bildirdi ancak uygulama platformdan yeni kaldırıldı.

    Apple App Store'dan uygulama indirirken dikkat!

    Apple, App Store’un uygulamaları keşfetmek ve indirmek için güvenli ve güvenilir bir yer olduğunu, uygulamaların gizlilik, güvenlik ve içerik yönünden en yüksek standartlarda tutulduğunu belirtiyor. Şirket, App Store’da indirilmeye sunulmadan önce uygulamaları tarıyor.

    Şirketin açıklamasına göre, 2021’de 250.000’nin üzerinde uygulama gizlilik kurallarını ihlal ettiği için yayınlanmadı, 1 milyondan fazla uygulama da güvenli olmadığı gerekçesiyle App Store’da yer almadı. Ancak çabalar yetersiz. Apple App Store’da en iyi uygulamalar arasında görünen uygulamalardan bazıları dolandırıcılara milyonlarca dolar kazandırdı.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 17 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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