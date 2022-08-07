Apple App Store'da üstlerde çıkan uygulama dolandırıcı çıktı: Facebook hesaplarını ele geçirdiler!

Apple’ın uygulama mağazasında Facebook sayfa yöneticisi araması, insanların ve reklam ajanslarının reklamları yönetmesine yardımcı olan uygulamaları ortaya çıkarıyor. Arama sonuçlarında yasal gibi görünen ancak olmayan yeni bir uygulamayla karşılaşıldı.

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İndirenlerin Facebook hesapları kilitlendi!

Pages Manager Suite adındaki uygulama, App Store’da Facebook’un yasal reklam yöneticisi olarak bulunuyordu ancak aslında hacker’ların kullanıcı hesaplarına erişmesine izin veren bir arka kapıydı. Bir reklam ajansı çalışanı, uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra 10 dakika gibi kısa bir sürede hesabının kilitlendiğini fark etti.

Apple'dan belge yöneticisi olarak onay aldı

Apple, uygulamanın başlangıçta App Store’a Facebook platformuyla hiçbir bağlantısı veya işlevi olmayan basit bir belge yöneticisi olarak giriş yaptığını söyledi. Apple, uygulamanın onaylandıktan sonra kötü amaçlı hale döndürüldüğünü iddia etti.

Uygulama kaldırıldı

Facebook, uygulamayı Temmuz ayında Apple’a bildirdi ancak uygulama platformdan yeni kaldırıldı.

Apple App Store'dan uygulama indirirken dikkat!

Apple, App Store’un uygulamaları keşfetmek ve indirmek için güvenli ve güvenilir bir yer olduğunu, uygulamaların gizlilik, güvenlik ve içerik yönünden en yüksek standartlarda tutulduğunu belirtiyor. Şirket, App Store’da indirilmeye sunulmadan önce uygulamaları tarıyor.

Şirketin açıklamasına göre, 2021’de 250.000’nin üzerinde uygulama gizlilik kurallarını ihlal ettiği için yayınlanmadı, 1 milyondan fazla uygulama da güvenli olmadığı gerekçesiyle App Store’da yer almadı. Ancak çabalar yetersiz. Apple App Store’da en iyi uygulamalar arasında görünen uygulamalardan bazıları dolandırıcılara milyonlarca dolar kazandırdı.

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