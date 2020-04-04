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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    App Store ve Google Play gelirleri Koronavirüs sebebiyle artış gösterdi

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, teknoloji şirketlerinin gelirlerinin artmasına neden oldu. Yeni bir rapora göre App Store ve Google Play geçen yıla göre daha fazla gelir elde etti.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    App Store ve Google Play gelirleri Koronavirüs sebebiyle artış gösterdi
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    App Annie tarafından hazırlanan son rapora göre, tüketiciler 2020'nin ilk çeyreğinde mobil uygulamalar için önemli ölçüde daha fazla zaman ve para harcadılar. Bunun neden elbette ki küresel COVID-19 pandemisi  ve artan mobil cihaz kullanımı.

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    30 milyarın üzerinde indirme gerçekleşti

    Android uygulamaları ve oyunlarında harcanan ortalama haftalık süre, geçen yılın aynı dönemine göre dünya çapında yaklaşık yüzde 20 oranında büyüdü. Özellikle Çinli kullanıcıların günde ortalama 5 saat harcadıkları belirtilmiş. ABD, İtalyan ve Fransız kullanıcıların, oyun dışı uygulamalarda geçirdikleri haftalık saatlerde de önemli artışlar görülüyor.

    App Store ve Google Play gelirleri Koronavirüs sebebiyle artış gösterdi
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    Tüketiciler, Ocak - Mart döneminde Google Play'den gelen 22,5 milyar indirme ve App Store'dan 9 milyar indirme ile her iki pazarda da tahmini 31,5 milyar uygulama indirdi. Her iki platformda harcanan toplam para, iOS'ta 15 milyar dolar ve Android tarafında yaklaşık 8.3 milyar dolar ile 23.4 milyar dolara çıktı. Oyun dışı uygulamalar indirme işlemlerinin çoğunu oluşturmasına rağmen, tüketicilerin oyunlara daha fazla para harcadıkları da raporun dikkat çeken kısımlarından diyebiliriz.

    İlk çeyrek boyunca hem iOS hem de Android'de en çok indirilen uygulamalar TikTok, WhatsApp ve Facebook, ardından Instagram ve Facebook Messenger oldu. Facebook, WhatsApp ve Facebook Messenger aylık aktif kullanıcı sayılarında ön sıralarda yer alıyorlar.



    https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/weekly-time-spent-in-apps-grows-20-year-over-year-as-people-hunker-down-at-home/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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