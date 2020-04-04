App Store ve Google Play gelirleri Koronavirüs sebebiyle artış gösterdi

Tam Boyutta Gör

App Annie tarafından hazırlanan son rapora göre, tüketiciler 2020'nin ilk çeyreğinde mobil uygulamalar için önemli ölçüde daha fazla zaman ve para harcadılar. Bunun neden elbette ki küresel COVID-19 pandemisi ve artan mobil cihaz kullanımı.

İlginizi Çekebilir

Google açıkladı: Uygulama geliştiricilerine 80 milyar dolar kazandırdık

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı"

30 milyarın üzerinde indirme gerçekleşti

Android uygulamaları ve oyunlarında harcanan ortalama haftalık süre, geçen yılın aynı dönemine göre dünya çapında yaklaşık yüzde 20 oranında büyüdü. Özellikle Çinli kullanıcıların günde ortalama 5 saat harcadıkları belirtilmiş. ABD, İtalyan ve Fransız kullanıcıların, oyun dışı uygulamalarda geçirdikleri haftalık saatlerde de önemli artışlar görülüyor.

Tam Boyutta Gör

Tüketiciler, Ocak - Mart döneminde Google Play'den gelen 22,5 milyar indirme ve App Store'dan 9 milyar indirme ile her iki pazarda da tahmini 31,5 milyar uygulama indirdi. Her iki platformda harcanan toplam para, iOS'ta 15 milyar dolar ve Android tarafında yaklaşık 8.3 milyar dolar ile 23.4 milyar dolara çıktı. Oyun dışı uygulamalar indirme işlemlerinin çoğunu oluşturmasına rağmen, tüketicilerin oyunlara daha fazla para harcadıkları da raporun dikkat çeken kısımlarından diyebiliriz.

İlk çeyrek boyunca hem iOS hem de Android'de en çok indirilen uygulamalar TikTok, WhatsApp ve Facebook, ardından Instagram ve Facebook Messenger oldu. Facebook, WhatsApp ve Facebook Messenger aylık aktif kullanıcı sayılarında ön sıralarda yer alıyorlar.

https://www.appannie.com/fr/insights/market-data/weekly-time-spent-in-apps-grows-20-year-over-year-as-people-hunker-down-at-home/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.