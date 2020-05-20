AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü

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Mobil uygulama sektörüne yönelik raporlar hazırlayan AppAnnie, “Türkiye’de Koronavirüsün Mobil Uygulama Ekonomisine Etkisi” adında rapor hazırladı. Raporda BiP’in yükselişine vurgu yapılıyor.

Koronavirüs nedeniyle görüntülü görüşme uygulamalarının indirilme sayısı ciddi oranda yükselişe geçti. 1 Mart -18 Nisan arasındaki verilere göre BiP’in indirilme rakamının Skype gibi bilinen rakiplerini geçtiği ifade ediliyor.

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Raporda BiP’in güncellemelerle güvenlik geliştirmeleri, kalite iyileştirmeleri ve gece modu gibi özelliklerin uygulamaya eklendiği belirtilerek ekran görüntülerine yer veriliyor. AppAnnie raporuyla birlikte BiP’e yurt dışında da ilgi arttı.

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