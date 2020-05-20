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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü

    Mobil uygulama pazarının önde gelen araştırma şirketlerinden AppAnnie, son raporunda BiP hakkında övgü dolu sözlere yer verdi.
    30 dk.
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü
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    Mobil uygulama sektörüne yönelik raporlar hazırlayan AppAnnie, “Türkiye’de Koronavirüsün Mobil Uygulama Ekonomisine Etkisi” adında rapor hazırladı. Raporda BiP’in yükselişine vurgu yapılıyor.

    Koronavirüs nedeniyle görüntülü görüşme uygulamalarının indirilme sayısı ciddi oranda yükselişe geçti. 1 Mart -18 Nisan arasındaki verilere göre BiP’in indirilme rakamının Skype gibi bilinen rakiplerini geçtiği ifade ediliyor.

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    Raporda BiP’in güncellemelerle güvenlik geliştirmeleri, kalite iyileştirmeleri ve gece modu gibi özelliklerin uygulamaya eklendiği belirtilerek ekran görüntülerine yer veriliyor. AppAnnie raporuyla birlikte BiP’e yurt dışında da ilgi arttı.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezimuse (Muhammet ) 1 dk.
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    Jon_Kar 1 dk.
    O da guzel hikaye yegen
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    Doanc4n (D C) 3 dk.
    Reklam yazarımız sevgili yusuf, kullanmaya tahammül edilemeyecek kadar kötü bir uygulama. Boş yapma bence.
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