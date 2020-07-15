Apple 13 milyar dolarlık vergi cezasından kurtuldu

Dev teknoloji şirketleri her yıl belki de yüz milyarlarca dolar gelir ve on milyarlarca dolar kar elde ediyor. Bununla birlikte dev şirketlerde hükümetlerin uyguladığı vergi sisteminin adaletsiz olduğu ve zaten ülkeye belli bir değer kattıkları düşüncesi hakim. Bu nedenle dünya çapında farklı yöntemlerle vergilerden kaçınmaya çalışıyorlar.

Apple ve İrlanda olayı

Dünyanın en çok gelir elde eden şirketlerinin başında gelen Apple yine vergiden kaçınma konusunda farklı yollar izleyen firmaların başında geliyor. Geçtiğimiz dönemde Trump hükümetinin vergi anlaşması stratejisi sonrasında Apple hem doğrudan hem de dolaylı olarak 38 milyar dolar civarında bir parayı ülkesine getirmişti.

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Apple sadece ABD’de değil Avrupa’da da vergi konusunda problemler yaşıyor. 1981 yılında İrlanda’da üretim tesisleri inşa etmeye başlayan Apple bu sayede en düşük vergi dilimine girmeyi başarmıştı. Apple bu süreçte sadece tek haneli oranlarda vergi ödedi. 2014 yılına kadar işler yolunda giderken devreye Avrupa Komisyonu girdi ve İrlanda’nın bu politikasının yanlış olduğunu bildirdi.

Apple’ın vergiden kaçınmak değil avantaj sağlamak davranışı sergilediğini iddia eden Avrupa Komisyonu, firmaya 13 milyar dolar civarında bir ceza kesmiş ve bunu da İrlanda’nın tahsil etmesini istemişti.

Apple ile çok iyi ilişkileri olan İrlanda’yı oldukça rahatsız eden bu durum sonrasında mahkemelere taşındı ve Avrupa Birliği Ana Mahkemesi’ne kadar ulaştı. AB Mahkemesi bu hafta Apple lehine kararı bozdu ve Avrupa Komisyonu’nun bu cezayı gerektirecek delil ve belgeleri sunamadığına hükmetti.

Mahkeme Apple’ın İrlanda’da faaliyet gösterdiği zaman boyunca yaptığı yatırımların karşılığında vergi muafiyeti edindiğini ve bunun adaletsiz bir avantaj sunma çerçevesi içerisinde değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Kaynaklar kararın Avrupa Adalet Divanı’na temyiz edileceğini belirtiyor. Adalet Divanı son karar mercii durumunda ve kalıcı hükmü de vermiş olacak. Bununla birlikte koronavirüs salgını nedeniyle bu davanın yıllar süreceği tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/apple-ireland-tax-eu-092712520.html

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