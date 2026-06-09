Apple'dan çocuk güvenliği için yeni adımlar: Ebeveyn denetimleri genişliyor

Denetimler genişliyor
Apple ayrıca ebeveynlerin çocuklarının Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarında kimlerle iletişim kurabileceğini belirleyebilmesine imkan tanıyacak. Çocukların yeni bir kişiyle iletişim kurması için ebeveyn onayı istenebilecek.
Ekran Süresi tarafında da yenilikler bulunuyor. Aileler artık çocuklarının eğlence, oyun ve sosyal medya kategorilerindeki uygulamalara ayırabileceği süreleri daha ayrıntılı biçimde düzenleyebilecek. Yenilenen Ekran Süresi paneli ise çocukların cihaz kullanım alışkanlıklarına ilişkin daha kapsamlı veriler sunacak.
İngiltere'den teknoloji şirketlerine yeni çağrı
Apple'ın çocuk güvenliğine yönelik yeni araçlarını duyurmasıyla birlikte, İngiltere'de de benzer konular gündeme geldi. Birleşik Krallık hükümeti, Apple ve Google gibi teknoloji şirketlerinden çocukların akıllı telefon ve tabletlerde çıplak içerik oluşturmasını, paylaşmasını ve görüntülemesini engelleyecek cihaz düzeyinde korumalar geliştirmelerini veya mevcut sistemleri etkinleştirmelerini istedi.
Dikkat çeken nokta ise İngiltere'nin talep ettiği korumaların önemli bir bölümünün Apple cihazlarında zaten mevcut olması. Şirketin iOS 15.2 ile kullanıma sunduğu Communication Safety özelliği, çocuk kullanıcılar için varsayılan olarak etkin durumda bulunuyor ve çıplaklık içeren görselleri görüntülenmeden önce bulanıklaştırarak uyarı veriyor. Bu sistem Mesajlar, FaceTime, AirDrop ve paylaşılan fotoğraf albümleri gibi farklı alanlarda da çalışıyor.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/26/06/08/uk-demands-apple-makes-a-child-protecting-nudity-detector-that-already-exists https://www.apple.com/newsroom/2026/06/apple-previews-new-child-safety-features/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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