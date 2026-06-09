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    Apple'dan çocuk güvenliği için yeni adımlar: Ebeveyn denetimleri genişliyor

    Apple, iPhone, iPad ve Mac için yeni çocuk güvenliği araçlarını duyurdu. Genişletilen ebeveyn denetimleri sayesinde aileler, çocukların hangi içeriklere erişebileceğine karar verebilecek.

    Apple'dan çocuk güvenliği için yeni adımlar Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yıl içerisinde yayınlanacak iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 güncellemeleriyle birlikte çocukların dijital ortamda daha güvenli deneyimler yaşamasını hedefleyen yeni araçlarını duyurdu. Şirket, mevcut ebeveyn denetimlerini genişleterek uygulama erişimi, internet kullanımı, iletişim izinleri ve ekran süresi yönetimi üzerinde ailelere daha fazla kontrol imkanı sunacak.

    Denetimler genişliyor

    Apple'dan çocuk güvenliği için yeni adımlar Tam Boyutta Gör
    Yeni sistemin merkezinde, Aile Paylaşımı üzerinden oluşturulan Çocuk Hesapları yer alıyor. Bu hesaplar 13 yaşın altındaki kullanıcılar için zorunlu olurken 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençler için de kullanılabilecek. App Store üzerinden ücretsiz veya ücretli bir uygulama indirilmek istendiğinde ebeveyn onayı gerektiren "Ask to Buy" (Satın almak için Sor) özelliği varlığını sürdürürken Safari'ye eklenecek "Ask to Browse" (Aramak için Sor) özelliği sayesinde çocukların ilk kez ziyaret edeceği internet siteleri için de ebeveyn izni talep edilebilecek.

    Apple ayrıca ebeveynlerin çocuklarının Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarında kimlerle iletişim kurabileceğini belirleyebilmesine imkan tanıyacak. Çocukların yeni bir kişiyle iletişim kurması için ebeveyn onayı istenebilecek.

    Apple'dan çocuk güvenliği için yeni adımlar Tam Boyutta Gör
    Şirketin uzun süredir sunduğu Communication Safety (İletişim Güvenliği) özelliği de geliştiriliyor. 18 yaş altındaki kullanıcılar için varsayılan olarak etkin olan sistem, çıplaklık içeren fotoğraf ve videoları bulanıklaştırarak kullanıcıyı uyarıyor. Yeni güncellemeyle birlikte bu koruma mekanizması şiddet veya rahatsız edici içerikler içeren görselleri ve videoları da kapsayacak. Tespit işlemleri, Apple'ın vurguladığı üzere cihaz üzerinde çalışan makine öğrenimi modelleriyle gerçekleştirilecek.

    Ekran Süresi tarafında da yenilikler bulunuyor. Aileler artık çocuklarının eğlence, oyun ve sosyal medya kategorilerindeki uygulamalara ayırabileceği süreleri daha ayrıntılı biçimde düzenleyebilecek. Yenilenen Ekran Süresi paneli ise çocukların cihaz kullanım alışkanlıklarına ilişkin daha kapsamlı veriler sunacak.

    İngiltere'den teknoloji şirketlerine yeni çağrı

    Apple'ın çocuk güvenliğine yönelik yeni araçlarını duyurmasıyla birlikte, İngiltere'de de benzer konular gündeme geldi. Birleşik Krallık hükümeti, Apple ve Google gibi teknoloji şirketlerinden çocukların akıllı telefon ve tabletlerde çıplak içerik oluşturmasını, paylaşmasını ve görüntülemesini engelleyecek cihaz düzeyinde korumalar geliştirmelerini veya mevcut sistemleri etkinleştirmelerini istedi.

    Dikkat çeken nokta ise İngiltere'nin talep ettiği korumaların önemli bir bölümünün Apple cihazlarında zaten mevcut olması. Şirketin iOS 15.2 ile kullanıma sunduğu Communication Safety özelliği, çocuk kullanıcılar için varsayılan olarak etkin durumda bulunuyor ve çıplaklık içeren görselleri görüntülenmeden önce bulanıklaştırarak uyarı veriyor. Bu sistem Mesajlar, FaceTime, AirDrop ve paylaşılan fotoğraf albümleri gibi farklı alanlarda da çalışıyor.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/26/06/08/uk-demands-apple-makes-a-child-protecting-nudity-detector-that-already-exists https://www.apple.com/newsroom/2026/06/apple-previews-new-child-safety-features/
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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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