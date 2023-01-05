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    Apple'a yanıt gecikmedi: Android telefonlar uydu desteği kazanıyor

    Qualcomm, Apple'ın uydu üzerinden Acil Durum SOS özelliğine rakip bir hizmet üzerinde çalışıyor. Yeni özellik, Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlar için önümüzdeki aylarda kullanıma sunulabilir.
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    Apple'a yanıt gecikmedi! Android telefonlara uydu desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın uydu üzerinden Acil Durum SOS özelliği, iPhone'ların en dikkat çeken özelliklerinden biri haline geldi. Şimdi de akıllı telefon dünyasında adını sıkça duyduğumuz Qualcomm, benzer bir hizmeti Android telefonlara getirecek gibi gözüküyor. Bugün paylaşılan yeni bir sızıntı, yonga devinin Snapdragon Satellite isimli yeni bir hizmet üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

    Snapdragon 8 Gen 2'li telefonlar uydu desteği kazanıyor

    Sızıntılara göre Snapdragon Uydu hizmeti, Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alan telefonlar için 2023'ün ikinci yarısında kullanıma sunulacak. Buna ek olarak sızıntı kaynağı, yeni özelliğin gelecekte daha fazla cihaza destek sunacağını söylüyor. Günümüzde Apple, uydu bağlantısı özelliği için Qualcomm'un Snapdragon X65 5G modeminden destek alıyor. 

    Snapdragon 8 Gen 2'nin daha gelişmiş Snapdragon X70 5G modeme sahip olduğunu düşünürsek, yeni özellik şu anda iPhone 14'te bulunandan biraz daha gelişmiş olabilir. Özelliğin aramaları destekleyecek şekilde genişletilip genişletilmeyeceği ise henüz açıklanmadı. Ancak bu konuda Qualcomm'un çift yönlü mesajlaşma desteği sunması ve Apple'a benzer şekilde Globalstar ile anlaşması bekleniyor. 

    Ayrıca yakın zamanlı sızıntılar Samsung'un da benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığını gösteriyor. Güney Kore'li devin yörüngede 66 uydusu bulunan Iridium Communications ile potansiyel bir ortaklık kurabileceği belirtilirken, bu hizmet Apple'ın ve Qualcomm'un uydu hizmetinden farklı olarak hem arama hem de metin mesajlarına olanak tanıyacak.

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