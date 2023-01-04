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    Snapdragon 8 Gen 3 artan maliyetler nedeniyle ertelenebilir

    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Qualcomm, TSMC'de yaşanan maliyet artışları nedeniyle amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 siparişlerini iptal edebilir.
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    Snapdragon 8 Gen 3 artan maliyetler nedeniyle ertelenebilir Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefon satışlarına yönelik talep düşerken, Qualcomm ve MediaTek gibi işlemci üreticileri planlarını yeniden göz geçirmeye başladı. Bu isimler arasından 3nm Snapdragon 8 Gen 3 üretimine başlayan Qualcomm, artan maliyetler nedeniyle planlarını rafa kaldırabilir.

    Snapdragon 8 Gen 3 ertelenebilir

    Yakın zamanlı raporlara göre Apple ve Qualcomm, yeni nesil 3nm işlemcileri için TSMC’ye güveniyor. Ancak 3nm üretim maliyetlerinin büyük oranda arttığı ve 20.000 doların üzerine çıktığı belirtiliyor. Bu nedenle yonga devi, Snapdragon 8 Gen 3’ü daha yüksek bir fiyatlandırma ile telefon üreticilerine sunmak zorunda kalabilir.

    Sızıntılar ise, bu maliyet artışı ve akıllı telefon pazarında yaşanan talep düşüşleri karşısında Qualcomm'un kararsız olduğunu söylüyor. Zira yonga devi, 3nm üretim konusunda Samsung ve TSMC ile çift dökümhane stratejisine yönelebilir. Ancak Samsung'un yüzde 20'lik bir verim oranına sahip olması, işleri daha zorlaştırıyor. 

    Apple ise, bu sorunlar nedeniyle rakiplerine karşı önemli bir avantaja sahip olabilir. Zira yazılım devi, bu yıl üretilecek 3nm A17 Bionic ile performans ve güç verimliliğini daha da arttırmayı planlıyor. Görünüşe göre Qualcomm ve MediaTek, 3nm işlemciler için yeni çözüm arayışlarına başlayacak. Ancak durumlar değişmez ise, Android akıllı telefon pazarında daha yüksek fiyatlar ile karşılaşabiliriz.

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