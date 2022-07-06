Kuo: Yalnızca iPhone 14 Pro serisi, en yeni Apple işlemci ile gelecek

Kuo, bu yılın başlarında Apple A16 Bionic çipin iPhone 14 Pro modellerine özel olacağını, diğer iPhone 14 modellerinin geçen yılki A15 Bionic chip ile geleceğini ortaya atmıştı. Şimdi de giriş ve orta seviye iPhone’ların en yeni çiple güçlendirilmeyeceğini iddia ediyor.

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A15 çipli iPhone 14

Apple’ın bu yıl dört yeni iPhone modeli duyurması bekleniyor: iPhone 14, iPhone 14 Max (iPhone Mini’nin yerini alacak daha büyük 6.7 inç ekranlı model), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. Normal iPhone 14 modelleri ufak donanımsal yeniliklerle iPhone 13 tasarımını korurken, iPhone 14 Pro serisi yeni ekran tasarımı ve önemli kamera geliştirmeleriyle dikkat çekecek.

Apple’ın daha pahalı iPhone modellerine özel yeni bir tasarım gibi büyük geliştirmeler ilk kez yaşanmayacak. 2017’de iPhone X yepyeni bir tasarım, Face ID ve başka yeni teknolojilerle tanıtılırken, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone 7’nin biraz daha iyi versiyonuydu. Ancak hem iPhone 8 hem de iPhone X, aynı A11 Bionic çip ile güçlendirilmişti. Apple, bu stratejiyi sonraki yıllarda iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ve diğer modellerle de izledi. Şimdi işler değişecek gibi görünüyor.

Kuo dışında birkaç bağımsız kaynak da dört iPhone 14 modelinden sadece ikisinin yeni ve daha hızlı işlemciyle geleceğini doğruladı. Bazı analistler Apple’ın yeni telefonlarında 4 GB RAM yerine 6GB RAM ve A15 yongasının daha güçlü bir sürümünü kullanacağına inansa da mimari iPhone 13 işlemcilerinde bulunanla aynı olacak.

iPhone 14 Pro satışları daha yüksek olabilir

iPhone 14 Pro modellerinin daha popüler olacağını tahmin etmek güç değil. Kuo’ya göre tüm iPhone 14 modellerinde aynı işlemci kullanılmış olsaydı satışlar %40 - %50 civarında olacaktı ancak şimdi %60’a kadar çıkacak. Yeni işlemciyi daha pahalı iPhone modelleri için tutmak, kesinlikle daha fazla insanın ucuz modeller yerine bu modelleri satın almasına yol açacak, bu da ortalama iPhone fiyatının artmasına neden olacak. Bu, Apple’ın iPhone satışlarından elde edeceği karın daha da yükseleceği anlamına geliyor.

iPhone 14 ne zaman çıkıyor?

Her şey planlandığı gibi giderse, Apple muhtemelen Eylül ayında iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerini tanıtacak.

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Apple A16 Bionic çip, iPhone 14 Pro modeline özel olabilir