Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kuo: Yalnızca iPhone 14 Pro serisi, en yeni Apple işlemci ile gelecek

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, giriş seviyesi ve orta sınıf iPhone modellerinde en yeni işlemcisini kullanmayacak. Sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, A16 Bionic çiple gelebilir.
    2

    iPhone 14 apple a15 bionic çip

    Kuo, bu yılın başlarında Apple A16 Bionic çipin iPhone 14 Pro modellerine özel olacağını, diğer iPhone 14 modellerinin geçen yılki A15 Bionic chip ile geleceğini ortaya atmıştı. Şimdi de giriş ve orta seviye iPhone’ların en yeni çiple güçlendirilmeyeceğini iddia ediyor.

    A15 çipli iPhone 14

    Apple’ın bu yıl dört yeni iPhone modeli duyurması bekleniyor: iPhone 14, iPhone 14 Max (iPhone Mini’nin yerini alacak daha büyük 6.7 inç ekranlı model), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max. Normal iPhone 14 modelleri ufak donanımsal yeniliklerle iPhone 13 tasarımını korurken, iPhone 14 Pro serisi yeni ekran tasarımı ve önemli kamera geliştirmeleriyle dikkat çekecek.

    Apple’ın daha pahalı iPhone modellerine özel yeni bir tasarım gibi büyük geliştirmeler ilk kez yaşanmayacak. 2017’de iPhone X yepyeni bir tasarım, Face ID ve başka yeni teknolojilerle tanıtılırken, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, iPhone 7’nin biraz daha iyi versiyonuydu. Ancak hem iPhone 8 hem de iPhone X, aynı A11 Bionic çip ile güçlendirilmişti. Apple, bu stratejiyi sonraki yıllarda iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ve diğer modellerle de izledi. Şimdi işler değişecek gibi görünüyor.

    Kuo dışında birkaç bağımsız kaynak da dört iPhone 14 modelinden sadece ikisinin yeni ve daha hızlı işlemciyle geleceğini doğruladı. Bazı analistler Apple’ın yeni telefonlarında 4 GB RAM yerine 6GB RAM ve A15 yongasının daha güçlü bir sürümünü kullanacağına inansa da mimari iPhone 13 işlemcilerinde bulunanla aynı olacak.

    Apple iPhone 14 pro ekranı

    iPhone 14 Pro satışları daha yüksek olabilir

    iPhone 14 Pro modellerinin daha popüler olacağını tahmin etmek güç değil. Kuo’ya göre tüm iPhone 14 modellerinde aynı işlemci kullanılmış olsaydı satışlar %40 - %50 civarında olacaktı ancak şimdi %60’a kadar çıkacak. Yeni işlemciyi daha pahalı iPhone modelleri için tutmak, kesinlikle daha fazla insanın ucuz modeller yerine bu modelleri satın almasına yol açacak, bu da ortalama iPhone fiyatının artmasına neden olacak. Bu, Apple’ın iPhone satışlarından elde edeceği karın daha da yükseleceği anlamına geliyor.

    iPhone 14 ne zaman çıkıyor?

    Her şey planlandığı gibi giderse, Apple muhtemelen Eylül ayında iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerini tanıtacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız