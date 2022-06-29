Büyük ekranlı yeni iPhone’un ismi belli oldu: iPhone 14 Plus

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iPhone 12 serisi ile beraber her yıl 4 farklı model tanıtmaya başlayan Apple, iPhone 12 mini’nin satışlarından memnun kalmamıştı. iPhone 13 mini’nin de satışları beklenin altında kalınca Apple, iPhone mini serisini iptal etmeye karar verdi. Ancak 4 farklı iPhone modelini bırakmak istemeyen Apple, iPhone 14 serisi ile beraber büyük ekranlı ve Pro modellere göre uygun fiyatlı bir iPhone tanıtacak.

iPhone 14 Plus 6,7 inç ekrana sahip olacak

Son yıllarda iPhone Pro modellerinde iki farklı ekran boyutu sunan Apple, büyük ekranlı iPhone modelini Pro olmayan cihazlara getiriyor. 6,7 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak iPhone 14’ün ismi belli oldu. Naver’e göre Apple, yeni iPhone modelinin ismini iPhone 14 Plus yapacak. 6,1 inçlik iPhone modeli ise iPhone 14 olarak adlandırılacak.

Apple'ın akıllı gözlüğü yüksek performans sunacak 1 gün önce eklendi

Apple, en son “Plus” ismini iPhone 8 serisinde kullanmıştı. Uzun bir süredir iPhone 14 Max olarak çıkması beklenen modelin iPhone 14 Plus olması, müşterilerin kafasının karışmasına engel olacaktır. Çift kamera, yüksek kapasiteli batarya ve A15 Bionic’ten güç alması beklenen iPhone 14 Plus, önümüzdeki aylarda diğer iPhone 14 modelleri ile beraber tanıtılacak.

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Büyük ekranlı iPhone 14'ün ismi belli oldu