Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Büyük ekranlı yeni iPhone’un ismi belli oldu: iPhone 14 Plus

    iPhone 12 serisi ile iPhone mini modelini tanıtan Apple, mini satışlarından memnun olmadığı için iPhone mini’yi iptal etti. iPhone 14 mini’nin yerine geçecek büyük ekranlı iPhone’un ismi belli oldu.
    Oy Ver

    Büyük ekranlı iPhone 14'ün ismi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 12 serisi ile beraber her yıl 4 farklı model tanıtmaya başlayan Apple, iPhone 12 mini’nin satışlarından memnun kalmamıştı. iPhone 13 mini’nin de satışları beklenin altında kalınca Apple, iPhone mini serisini iptal etmeye karar verdi. Ancak 4 farklı iPhone modelini bırakmak istemeyen Apple, iPhone 14 serisi ile beraber büyük ekranlı ve Pro modellere göre uygun fiyatlı bir iPhone tanıtacak.

    iPhone 14 Plus 6,7 inç ekrana sahip olacak

    Son yıllarda iPhone Pro modellerinde iki farklı ekran boyutu sunan Apple, büyük ekranlı iPhone modelini Pro olmayan cihazlara getiriyor. 6,7 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak iPhone 14’ün ismi belli oldu. Naver’e göre Apple, yeni iPhone modelinin ismini iPhone 14 Plus yapacak. 6,1 inçlik iPhone modeli ise iPhone 14 olarak adlandırılacak.

    Apple, en son “Plus” ismini iPhone 8 serisinde kullanmıştı. Uzun bir süredir iPhone 14 Max olarak çıkması beklenen modelin iPhone 14 Plus olması, müşterilerin kafasının karışmasına engel olacaktır. Çift kamera, yüksek kapasiteli batarya ve A15 Bionic’ten güç alması beklenen iPhone 14 Plus, önümüzdeki aylarda diğer iPhone 14 modelleri ile beraber tanıtılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız