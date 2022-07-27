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    Apple, A16 Bionic işlemcisini sadece iPhone 14 Pro’da kullanacak

    Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 14 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son haberler Apple’ın A16 Bionic işlemcisini sadece iPhone 14 Pro ailesinde kullanacağını gösteriyor.
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    Apple, A16 Bionic işlemcisini sadece iPhone 14 Pro’da kullanacak
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    Apple’ın birkaç ay sonra tanıtılması beklenen iPhone 14 serisi hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre yeni A16 Bionic işlemcisini sadece Pro modellerde yer alacak. Pro olmayan modeller ise A15 Bionic yongasını kullanacak.

    Apple şimdiye kadar en yeni A serisi işlemcilerini sonbahar döneminde tanıtılan iPhone modellerinin hepsinde kullandı. Fakat yeni gelen bilgiler bu sene önemli bir farklılığın olabileceğine işaret ediyor. Bu yıl iPhone 14 ve 14 Max (ya da Plus) modellerinde iPhone 13 ailesinde kullanılan A15 Bionic bulunacak. Daha üst seviye olan iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde ise A16 Bionic yer alacak.

    Öte yandan bu yıl Pro modellerin donanım ve diğer özelliklerle çok daha önde olması bekleniyor. Zira daha iyi kameraların yanında 120Hz ProMotion ekranlar bu farklılıkların birkaçı olacak. Daha güçlü işlemciler ise en temel farklılık olacak.

    Apple, A16 Bionic işlemcisini sadece iPhone 14 Pro’da kullanacak
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    Macworld’e göre A16 Bionic işlemcisi TSMC tarafından N4P olarak adlandırılan üçüncü nesil 5nm üretim sürecinde bantlardan çıkacak. TSMC’nin A14 ve A15 çiplerini 5nm sürecinde ürettiğini biliyoruz. Dolayısıyla arka arkaya üç işlemci neslinin aynı litografi sürecinde üretilmesi pek alışıldık değil. Ancak, TSMC N4P’nin beraberinde orijinal 5nm sürecine göre yüzde 11 performans ve yüzde 22 enerji verimliliği artışı getireceği söylenmekte.

    iPhone 14 ne zaman çıkacak?

    iPhone 14, bu sonbahar döneminde 14, 14 Max, 14 Pro ve 14 Pro Max modelleriyle piyasaya çıkacak. Apple’ın mini modellerinin düşük satışları nedeniyle iPhone 14 mini bu sene olmayacak. Öte yandan yeni iPhone’ların 13 Eylül’de tanıtılması ve 16 Eylül’de ön siparişe açılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/apple-to-leave-iphone-14-non-pro-buyers-holding-the-bag_id141528 https://www.macworld.com/article/814421/a16-system-on-chip-iphone-14-pro-preview.html
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