İddia: Apple'ın en yeni çipi A17 Bionic, Geekbench'te görüldü

İşte A17 Bionic'e ait olduğu iddia edilien o Geekbench skorları:
Max Techisimli YouTube kanalı, A17 Bionic prototipinin ilk performans ölçütlerini içeren tek çekirdekli ve çok çekirdekli skorlarını ortaya çıkardı. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullanılacak olan A17 Bionic, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 3.986 ve 8.841 skorlarını elde etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez