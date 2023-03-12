İddia: Apple'ın en yeni çipi A17 Bionic, Geekbench'te görüldü

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl tanıtması beklenen iPhone 15 sersinden iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta A16 Bionic çipinin kullanılması ve iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te ise Apple'ın en yeni ve en güçlü çipi olacak A17 Bionic'in kullanılması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise A17 Bionic'in Geekbench'te görüldüğünü iddia etti.

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İşte A17 Bionic'e ait olduğu iddia edilien o Geekbench skorları:

Max Techisimli YouTube kanalı, A17 Bionic prototipinin ilk performans ölçütlerini içeren tek çekirdekli ve çok çekirdekli skorlarını ortaya çıkardı. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullanılacak olan A17 Bionic, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 3.986 ve 8.841 skorlarını elde etti.

Tam Boyutta Gör Yukarıda bahsedilen skorlara göre A17 Bionic prototipi, A16 Bionic'ten %43 daha hızlı ve tek çekirdekli testte de %59 daha hızlı. Ayrıca daha önce ortaya çıkan raporlar A17 Bionic çipinin, ikisi performans çekirdeği olacak ve dördü pil verimliliğine ayrılacak 6 çekirdekli bir CPU içereceğini ortaya çıkarmıştı.

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Apple A17 Bionic'in Geekbench'te görüldüğü iddia edildi