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    İddia: Apple'ın en yeni çipi A17 Bionic, Geekbench'te görüldü

    YouTube'da ortaya çıkan yeni bir videoda Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullanması beklenen A17 Bionic çipinin Geekbench'te görüldüğü iddia edildi.
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    Apple A17 Bionic'in Geekbench'te görüldüğü iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl tanıtması beklenen iPhone 15 sersinden iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta A16 Bionic çipinin kullanılması ve iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te ise Apple'ın en yeni ve en güçlü çipi olacak A17 Bionic'in kullanılması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise A17 Bionic'in Geekbench'te görüldüğünü iddia etti.

    İşte A17 Bionic'e ait olduğu iddia edilien o Geekbench skorları:

    Max Techisimli YouTube kanalı, A17 Bionic prototipinin ilk performans ölçütlerini içeren tek çekirdekli ve çok çekirdekli skorlarını ortaya çıkardı. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kullanılacak olan A17 Bionic, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 3.986 ve 8.841 skorlarını elde etti.

    Apple A17 Bionic'in Geekbench'te görüldüğü iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Yukarıda bahsedilen skorlara göre A17 Bionic prototipi, A16 Bionic'ten %43 daha hızlı ve tek çekirdekli testte de %59 daha hızlı. Ayrıca daha önce ortaya çıkan raporlar A17 Bionic çipinin, ikisi performans çekirdeği olacak ve dördü pil verimliliğine ayrılacak 6 çekirdekli bir CPU içereceğini ortaya çıkarmıştı.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    aynadaki gibi mi görünüyoruz on cam rezistans takma suzuki baleno yorum opengl vs directx anahtar arabanın içinde kaldı

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