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    Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdı: Gelenek bozulmadı

    iPhone 16 serisine güç verecek Apple A18 Bionic'in performansı ortaya çıktı. Peki Apple'ın yeni platformu, rakiplerine karşı neler sunuyor? Gelin erken test sonuçlarına göz atalım.
    Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Öyle ki, hem temel hem de Pro serisinde kayda değer yükseltmeler sunulacağı söyleniyor. Son olarak iPhone 16 Pro serisinde kullanılacak Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdırıldı. 

    Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdı

    Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, Apple'ın bu geleneği bozacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.

    Tek çekirdekte gelenek bozulmadı

    Apple A18 Pro'nun erken örneğinden alınan sonuçlara gelirsek, sırasıyla 3.500 (tek çekirdek) ve 8.200 (çoklu çekirdek) Geekbench skoruna sahip olduğu belirtildi. Bu noktada Apple M3, M3 Pro ve M3 Max'in tek çekirdekte 3.076 puan aldığını belirtelim. Dolayısıyla yüzde 14'lük bir yükseliş söz konusu. Snapdragon 8 Gen 4'ten alınan ilk sonuçlar ise 2.845 puana işaret ediyor.

    Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira Apple'ın bu kategoride her zaman bir üstünlüğü olduğunu biliyoruz. En büyük farklılık ise, çoklu çekirdek sonuçlarında. Zira Snapdragon 8 Gen 4, bu testlerde 10.628 puana yaklaşıyor. Bu da yüzde 29 oranında daha hızlı demek. Tabi ki bu farkın çekirdek konfigürasyonundan kaynaklandığını söylemek doğru olur.

    Raporlara göre A18 Pro, iki performans ve dört verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli bir kümeye sahip olacak. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4, '2 + 6' CPU kümesi ile geliyor. Ayrıca verimlilik çekirdekleri de rafa kaldırılacak. Bunun yanında her iki platformun TSMC'nin 3nm N3E süreciyle üretileceğini unutmamak gerek. Dolayısıyla güç tüketimi en azından kağıt üzerinde benzer olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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