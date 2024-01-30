Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdı: Gelenek bozulmadı

Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdı
Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, Apple'ın bu geleneği bozacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.
Tek çekirdekte gelenek bozulmadı
Apple A18 Pro'nun erken örneğinden alınan sonuçlara gelirsek, sırasıyla 3.500 (tek çekirdek) ve 8.200 (çoklu çekirdek) Geekbench skoruna sahip olduğu belirtildi. Bu noktada Apple M3, M3 Pro ve M3 Max'in tek çekirdekte 3.076 puan aldığını belirtelim. Dolayısıyla yüzde 14'lük bir yükseliş söz konusu. Snapdragon 8 Gen 4'ten alınan ilk sonuçlar ise 2.845 puana işaret ediyor.
Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira Apple'ın bu kategoride her zaman bir üstünlüğü olduğunu biliyoruz. En büyük farklılık ise, çoklu çekirdek sonuçlarında. Zira Snapdragon 8 Gen 4, bu testlerde 10.628 puana yaklaşıyor. Bu da yüzde 29 oranında daha hızlı demek. Tabi ki bu farkın çekirdek konfigürasyonundan kaynaklandığını söylemek doğru olur.
Raporlara göre A18 Pro, iki performans ve dört verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli bir kümeye sahip olacak. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4, '2 + 6' CPU kümesi ile geliyor. Ayrıca verimlilik çekirdekleri de rafa kaldırılacak. Bunun yanında her iki platformun TSMC'nin 3nm N3E süreciyle üretileceğini unutmamak gerek. Dolayısıyla güç tüketimi en azından kağıt üzerinde benzer olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.