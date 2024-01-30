Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdı: Gelenek bozulmadı

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Öyle ki, hem temel hem de Pro serisinde kayda değer yükseltmeler sunulacağı söyleniyor. Son olarak iPhone 16 Pro serisinde kullanılacak Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdırıldı.

Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdı

Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, Apple'ın bu geleneği bozacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik.

Tek çekirdekte gelenek bozulmadı

Apple A18 Pro'nun erken örneğinden alınan sonuçlara gelirsek, sırasıyla 3.500 (tek çekirdek) ve 8.200 (çoklu çekirdek) Geekbench skoruna sahip olduğu belirtildi. Bu noktada Apple M3, M3 Pro ve M3 Max'in tek çekirdekte 3.076 puan aldığını belirtelim. Dolayısıyla yüzde 14'lük bir yükseliş söz konusu. Snapdragon 8 Gen 4'ten alınan ilk sonuçlar ise 2.845 puana işaret ediyor.

Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira Apple'ın bu kategoride her zaman bir üstünlüğü olduğunu biliyoruz. En büyük farklılık ise, çoklu çekirdek sonuçlarında. Zira Snapdragon 8 Gen 4, bu testlerde 10.628 puana yaklaşıyor. Bu da yüzde 29 oranında daha hızlı demek. Tabi ki bu farkın çekirdek konfigürasyonundan kaynaklandığını söylemek doğru olur.

Snapdragon 8 Gen 4'ün Geekbench 6 sonucu ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Raporlara göre A18 Pro, iki performans ve dört verimlilik olmak üzere 6 çekirdekli bir kümeye sahip olacak. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 4, '2 + 6' CPU kümesi ile geliyor. Ayrıca verimlilik çekirdekleri de rafa kaldırılacak. Bunun yanında her iki platformun TSMC'nin 3nm N3E süreciyle üretileceğini unutmamak gerek. Dolayısıyla güç tüketimi en azından kağıt üzerinde benzer olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları sızdı: Neler sunuyor?