Tam Boyutta Gör Apple, giyilebilir teknolojiler alanında yenilikçi fikirler üretmeye devam ediyor. Şimdi de Cuppertino devi, AirPods'lar için devrim niteliğinde bir patent başvurusunda bulundu. Gelecek nesil AirPods'lar, beyin Haritalama ve aktivite takibi özellikleri sunabilir. İşte detaylar

AirPods'lar daha akıllı olacak

Bu ayın başlarında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan başvuruya göre Apple, içerisinde küçük elektrotlar barındıran yeni bir AirPods tasarımı üzerinde çalışıyor. Kulaklıklara beyin dalgaları gibi biyosinyalleri okuyabilme yeteneği kazandıracak bu tasarım, kulaklıkların kullanıma alanını genişletebilir.

Tam Boyutta Gör Öyle ki patent belgelerinde, kulaklığın beyin aktivitesi, göz ve kas hareketleri, kalp ve nabız dahil olmak üzere birçok fonksiyonu takip edebileceği belirtiliyor. Ayrıca cilt iletkenliği ve terlemedeki değişiklikler de tespit edilebilecek. Ayrıca tüm bunlar için kulaklığın yan bölümüne dokunmak yeterli olacak.

Bu her ne kadar heyecan verici olsa da, AirPods'lara küçük elektrotlar yerleştirmenin kolay bir süreç olmadığını söylemek gerek. Ayrıca, biyosinyallerin okunabilmesi için iPhone üreticisinin uygun sertifikaları alması gerekecek. Dolayısıyla bu özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulmayacağını belirtelim.

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Ayrıca günümüzde birçok üretici, gelecek planları doğrultusunda benzer patent başvurularında bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil AirPods modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.

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Apple, AirPods'lar için devrim niteliğinde bir patent aldı