Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, AirPods'lar için devrim niteliğinde bir patent aldı

    Teknoloji devi Apple, gelecek nesil AirPods'lar için devrim niteliğinde bir patent aldı. Yeni patent, alışık olduğumuz kulaklık deneyimini baştan aşağı değiştirecek. İşte detaylar
    1
    Apple, AirPods'lar için devrim niteliğinde bir patent aldı Tam Boyutta Gör
    Apple, giyilebilir teknolojiler alanında yenilikçi fikirler üretmeye devam ediyor. Şimdi de Cuppertino devi, AirPods'lar için devrim niteliğinde bir patent başvurusunda bulundu. Gelecek nesil AirPods'lar, beyin Haritalama ve aktivite takibi özellikleri sunabilir. İşte detaylar

    AirPods'lar daha akıllı olacak

    Bu ayın başlarında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan başvuruya göre Apple, içerisinde küçük elektrotlar barındıran yeni bir AirPods tasarımı üzerinde çalışıyor. Kulaklıklara beyin dalgaları gibi biyosinyalleri okuyabilme yeteneği kazandıracak bu tasarım, kulaklıkların kullanıma alanını genişletebilir.

    Apple, AirPods'lar için devrim niteliğinde bir patent aldı Tam Boyutta Gör
    Öyle ki patent belgelerinde, kulaklığın beyin aktivitesi, göz ve kas hareketleri, kalp ve nabız dahil olmak üzere birçok fonksiyonu takip edebileceği belirtiliyor. Ayrıca cilt iletkenliği ve terlemedeki değişiklikler de tespit edilebilecek. Ayrıca tüm bunlar için kulaklığın yan bölümüne dokunmak yeterli olacak. 

    Bu her ne kadar heyecan verici olsa da, AirPods'lara küçük elektrotlar yerleştirmenin kolay bir süreç olmadığını söylemek gerek. Ayrıca, biyosinyallerin okunabilmesi için iPhone üreticisinin uygun sertifikaları alması gerekecek. Dolayısıyla bu özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulmayacağını belirtelim.

    Ayrıca günümüzde birçok üretici, gelecek planları doğrultusunda benzer patent başvurularında bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil AirPods modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Profil resmi
    sametbilgins 2 gün önce

    Threads çekici değildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hp victus touchpad çalışmıyor eşek gözlü ne demek omegle isim öğrenme megane 4 1.3 tce hangi yağ kullanılır aktif motor kaputu arıza

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız