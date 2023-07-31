Apple, AirPods'lar için devrim niteliğinde bir patent aldı

AirPods'lar daha akıllı olacak
Bu ayın başlarında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan başvuruya göre Apple, içerisinde küçük elektrotlar barındıran yeni bir AirPods tasarımı üzerinde çalışıyor. Kulaklıklara beyin dalgaları gibi biyosinyalleri okuyabilme yeteneği kazandıracak bu tasarım, kulaklıkların kullanıma alanını genişletebilir.
Bu her ne kadar heyecan verici olsa da, AirPods'lara küçük elektrotlar yerleştirmenin kolay bir süreç olmadığını söylemek gerek. Ayrıca, biyosinyallerin okunabilmesi için iPhone üreticisinin uygun sertifikaları alması gerekecek. Dolayısıyla bu özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulmayacağını belirtelim.
Ayrıca günümüzde birçok üretici, gelecek planları doğrultusunda benzer patent başvurularında bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil AirPods modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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