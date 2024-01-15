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    Anlık Bildirim

    iPhone 16, daha fazla RAM ve daha hızlı WiFi ile gelecek

    iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin ekranı, işlemcisinden sonra bellek miktarı da ortaya çıktı. iPhone 16 kaç GB RAM ile gelecek sorusu resmî olmasa da yanıt buldu.
    iPhone 16 & 16 Plus kaç GB RAM Tam Boyutta Gör
    Teknoloji analisti Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple’ın 2024 iPhone modellerinde kullanacağı bellek miktarı belli oldu. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, geçen yılın Pro modelleriyle aynı RAM’e sahip olacak. Düz modeller ayrıca daha hızlı WiFi bağlantısı sunacak.

    iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, 8GB RAM kullanacak. Bilindiği üzere, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta 6GB RAM mevcut. Bu sene ve geçen senenin tüm modellerinde RAM miktarı şu şekilde olacak:

    iPhone 16 serisi kaç GB RAM ile geliyor?

    • iPhone 16: 8GB RAM
    • iPhone 16 Plus: 8GB RAM
    • iPhone 16 Pro: 8GB RAM
    • iPhone 16 Pro Max: 8GB RAM

    iPhone 15 serisi kaç GB RAM ile geliyor?

    • iPhone 15: 6GB RAM
    • iPhone 15 Plus: 6GB RAM
    • iPhone 15 Pro: 8GB RAM
    • iPhone 15 Pro Max: 8GB RAM

    Wi-Fi 6E düz modellere geliyor

    iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın ayrıca 6 GHz bantla çalışan daha yüksek kablosuz hızlar sağlayan, uyumlu modemlerle daha az sinyal paraziti sağlayan Wi-Fi 6E’yi desteklemesi bekleniyor. iPhone 15 serisinde Wi-Fi 6E, Pro modelleriyle sınırlıydı.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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