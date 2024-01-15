iPhone 16, daha fazla RAM ve daha hızlı WiFi ile gelecek

- iPhone 16 serisi kaç GB RAM ile geliyor?
- iPhone 15 serisi kaç GB RAM ile geliyor?
- Wi-Fi 6E düz modellere geliyor
- Yorumlar
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, 8GB RAM kullanacak. Bilindiği üzere, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta 6GB RAM mevcut. Bu sene ve geçen senenin tüm modellerinde RAM miktarı şu şekilde olacak:
iPhone 16 serisi kaç GB RAM ile geliyor?
- iPhone 16: 8GB RAM
- iPhone 16 Plus: 8GB RAM
- iPhone 16 Pro: 8GB RAM
- iPhone 16 Pro Max: 8GB RAM
iPhone 15 serisi kaç GB RAM ile geliyor?
- iPhone 15: 6GB RAM
- iPhone 15 Plus: 6GB RAM
- iPhone 15 Pro: 8GB RAM
- iPhone 15 Pro Max: 8GB RAM
Wi-Fi 6E düz modellere geliyor
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın ayrıca 6 GHz bantla çalışan daha yüksek kablosuz hızlar sağlayan, uyumlu modemlerle daha az sinyal paraziti sağlayan Wi-Fi 6E’yi desteklemesi bekleniyor. iPhone 15 serisinde Wi-Fi 6E, Pro modelleriyle sınırlıydı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.