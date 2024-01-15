Tam Boyutta Gör Teknoloji analisti Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple’ın 2024 iPhone modellerinde kullanacağı bellek miktarı belli oldu. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, geçen yılın Pro modelleriyle aynı RAM’e sahip olacak. Düz modeller ayrıca daha hızlı WiFi bağlantısı sunacak.

iPhone 16 Pro'nun yeni tasarım örnekleri paylaşıldı 1 gün önce eklendi

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, 8GB RAM kullanacak. Bilindiği üzere, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta 6GB RAM mevcut. Bu sene ve geçen senenin tüm modellerinde RAM miktarı şu şekilde olacak:

iPhone 16 serisi kaç GB RAM ile geliyor?

iPhone 16: 8GB RAM

iPhone 16 Plus: 8GB RAM

iPhone 16 Pro: 8GB RAM

iPhone 16 Pro Max: 8GB RAM

iPhone 15 serisi kaç GB RAM ile geliyor?

iPhone 15: 6GB RAM

iPhone 15 Plus: 6GB RAM

iPhone 15 Pro: 8GB RAM

iPhone 15 Pro Max: 8GB RAM

Wi-Fi 6E düz modellere geliyor

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın ayrıca 6 GHz bantla çalışan daha yüksek kablosuz hızlar sağlayan, uyumlu modemlerle daha az sinyal paraziti sağlayan Wi-Fi 6E’yi desteklemesi bekleniyor. iPhone 15 serisinde Wi-Fi 6E, Pro modelleriyle sınırlıydı.

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iPhone 16, daha fazla RAM ve daha hızlı WiFi ile gelecek