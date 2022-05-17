AirPods ve diğer aksesuarlar da USB Tip-C formatına geçiyor

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Apple’ın iPhone 15 serisi ile birlikte ikonik Lightning bağlantısını terk ederek USB Tip-C formatına geçiş yapacağı bir süredir konuşuluyor. Avrupa başta olmak üzere belirli ülkelerin standart bir bağlantı noktası kullanılmasını istemesi Apple’ın gelecek planlarını değiştirmesine yol açtı.

AirPods ve diğer aksesuarlarda USB Tip-C devri

Gelen yeni bilgilere göre AirPods, MagSafe Batarya paketi, Magic klavye ve fare gibi pek çok aksesuar ürününde Lightning bağlantısı yerine USB Tip-C bağlantısına yer verilecek. Böylece iOS ekosisteminde önemli bir geçişin startı verilmiş olacak.

Apple, iPhone'daki Lightning portunu Type-C olarak değiştirebilir 5 gün önce eklendi

Apple daha hızlı ve ve çift taraflı kullanım imkânı sağlayan Lightning portunu iOS ekosisteminde yıllardır kullanıyor. Diğer ekosistemler ile kesinlikle ortak noktada buluşmak istemeyen Apple bu nedenle birden fazla standart ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Ülke yönetimleri ise bir evde sadece tek bir kablo standardına yer vererek çevre kirliliğinin azaltılmasını istiyor. Avrupa Birliği yakın dönemde bunu zorunluluk haline getirecek. Apple böylece baskıları da azaltmış olacak.

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Apple aksesuarlarında USB Tip-C dönemi başlıyor