PlayStation 5 bu hafta Değişken Yenileme Hızı desteğine kavuşuyor: Oyun listesi açıklandı

Japon teknoloji devi Sony bu hafta PlayStation 5'e Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği ekleyeceğini açıkladı. VRR, ekran yenileme hızını oyunun kare hızıyla senkronize ederek daha akıcı hale gelmesini sağlıyor. Söz konusu özellik hafta sonuna kadar dünya genelindeki tüm PS5'lere gelecek.
Güncelleme indirildikten sonra, konsol HDMI 2.1 üzerinden VRR uyumlu bir TV veya monitöre bağlıysa, değişken yenileme hızı destekleyen oyunlarda otomatik olarak etkinleştirilecek. VRR teknolojisi ekran yırtılması gibi görsel bozulmaları en aza indirerek oyun deneyimini daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.
Oyunlar yamalarla VRR desteği kazanabilecek
Daha önce piyasaya sürülen PlayStation 5 oyunları yamalar sayesinde VRR desteği kazanabilecek. Sony resmi blog sayfasında önümüzdeki haftalarda VRR desteğine kavuşacak oyunların bir listesini yayınladı. Aşağıda yer alan oyunların PS5 versiyonları çok yakında bu teknolojiyi desteklemeye başlayacak:
- Astro’s Playroom
- Call of Duty: Vanguard
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Deathloop
- Destiny 2
- Devil May Cry 5 Special Edition
- DIRT 5
- Godfall
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village
- Tiny Tina’s Wonderlands
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Tribes of Midgard
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)