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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 bu hafta Değişken Yenileme Hızı desteğine kavuşuyor: Oyun listesi açıklandı

    Sony, PS5 için Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteğinin bu hafta kullanıma sunulacağını resmen duyurdu. Şirket önümüzdeki haftalarda VRR desteği kazanacak oyunların listesini de paylaştı.
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    PlayStation 5'e bu hafta Değişken Yenileme Hızı desteği geliyor
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    Japon teknoloji devi Sony bu hafta PlayStation 5'e Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği ekleyeceğini açıkladı. VRR, ekran yenileme hızını oyunun kare hızıyla senkronize ederek daha akıcı hale gelmesini sağlıyor. Söz konusu özellik hafta sonuna kadar dünya genelindeki tüm PS5'lere gelecek.

    Güncelleme indirildikten sonra, konsol HDMI 2.1 üzerinden VRR uyumlu bir TV veya monitöre bağlıysa, değişken yenileme hızı destekleyen oyunlarda otomatik olarak etkinleştirilecek. VRR teknolojisi ekran yırtılması gibi görsel bozulmaları en aza indirerek oyun deneyimini daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

    PlayStation 5'e bu hafta Değişken Yenileme Hızı desteği geliyor
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    Oyunlar yamalarla VRR desteği kazanabilecek

    Daha önce piyasaya sürülen PlayStation 5 oyunları yamalar sayesinde VRR desteği kazanabilecek. Sony resmi blog sayfasında önümüzdeki haftalarda VRR desteğine kavuşacak oyunların bir listesini yayınladı. Aşağıda yer alan oyunların PS5 versiyonları çok yakında bu teknolojiyi desteklemeye başlayacak:

    • Astro’s Playroom
    • Call of Duty: Vanguard
    • Call of Duty: Black Ops Cold War
    • Deathloop
    • Destiny 2
    • Devil May Cry 5 Special Edition
    • DIRT 5
    • Godfall
    • Marvel’s Spider-Man Remastered
    • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    • Ratchet & Clank: Rift Apart
    • Resident Evil Village
    • Tiny Tina’s Wonderlands
    • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    • Tribes of Midgard
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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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