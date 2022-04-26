PlayStation 5 bu hafta Değişken Yenileme Hızı desteğine kavuşuyor: Oyun listesi açıklandı

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Japon teknoloji devi Sony bu hafta PlayStation 5'e Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği ekleyeceğini açıkladı. VRR, ekran yenileme hızını oyunun kare hızıyla senkronize ederek daha akıcı hale gelmesini sağlıyor. Söz konusu özellik hafta sonuna kadar dünya genelindeki tüm PS5'lere gelecek.

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Güncelleme indirildikten sonra, konsol HDMI 2.1 üzerinden VRR uyumlu bir TV veya monitöre bağlıysa, değişken yenileme hızı destekleyen oyunlarda otomatik olarak etkinleştirilecek. VRR teknolojisi ekran yırtılması gibi görsel bozulmaları en aza indirerek oyun deneyimini daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

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Oyunlar yamalarla VRR desteği kazanabilecek

Daha önce piyasaya sürülen PlayStation 5 oyunları yamalar sayesinde VRR desteği kazanabilecek. Sony resmi blog sayfasında önümüzdeki haftalarda VRR desteğine kavuşacak oyunların bir listesini yayınladı. Aşağıda yer alan oyunların PS5 versiyonları çok yakında bu teknolojiyi desteklemeye başlayacak:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

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PlayStation 5'e bu hafta Değişken Yenileme Hızı desteği geliyor