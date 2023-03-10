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    Apple, App Store fiyatlandırma sistemini güncelliyor: İşte detaylar

    Apple, App Store'da uygulama içi satın alımlar ve ücretli uygulamalar için fiyatlandırma sistemini güncelliyor. Peki yeni güncelleme fiyatları nasıl etkileyecek? İşte detaylar
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    Apple, App Store fiyatlandırma sistemini güncelliyor! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Apple, App Store'da önemli bir değişikliğe adım atarak geliştiricilere 0,29 ila 10 bin dolar arasında değişen 900 farklı fiyat noktası sunulacağını duyurdu. Ancak bu değişiklik yalnızca aboneliklere özeldi. Şimdi Cuppertino devi, benzer bir güncellemeyi App Store uygulamaları ve uygulama içi satın alımlara getiriyor.

    Apple, App Store fiyatlandırma sistemini güncelliyor

    Yeni paylaşılan geliştirici belgelerine göre Apple, tek seferlik uygulama içi satın alımlar ve ücretli uygulamalar için geniş bir fiyat yelpazesi sunmayı planlıyor. Bu noktada geliştiricilere 10 dolara kadar 0,10 dolar veya 50 dolar için 0,50 dolar aralığında seçim fırsatı sunulacak. Öte yandan bu durum, App Store'da klasik 0,99 dolar yerine 1 dolara mal olan çok daha fazla uygulamanın yer alacağına işaret ediyor diyebiliriz.

    Ayrıca paylaşılan belgeler, uygulama için satın alımların 0,29 dolara kadar düşebileceğini gösteriyor. Geliştiricilerin belirleyebileceği en yüksek tutar ise 10 bin dolar olacak. Ancak bu rakam için Apple’dan özel izin alınması gerekecek. 

    Bu güncellemenin yanı sıra Apple, küresel veya bölgesel fiyatlandırma için daha fazla araç sunmayı planlıyor. Böylece geliştiricilerin ülke veya bölge bazlı fiyatlar belirlemesine olanak tanınmış olacak. Apple, mevcut uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için yeni kuralların 9 Mayıs 2023'ten itibaren dünya genelinde geçerli olacağını duyurdu.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    en zor ameliyat sıralaması bilgisayarı kapatıyorum tekrar açılıyor evde tüm petekler açılmalı mı far neden buhar yapar davlumbaz borusu pimaş

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