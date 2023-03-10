Apple, App Store fiyatlandırma sistemini güncelliyor: İşte detaylar

Apple, App Store fiyatlandırma sistemini güncelliyor
Yeni paylaşılan geliştirici belgelerine göre Apple, tek seferlik uygulama içi satın alımlar ve ücretli uygulamalar için geniş bir fiyat yelpazesi sunmayı planlıyor. Bu noktada geliştiricilere 10 dolara kadar 0,10 dolar veya 50 dolar için 0,50 dolar aralığında seçim fırsatı sunulacak. Öte yandan bu durum, App Store'da klasik 0,99 dolar yerine 1 dolara mal olan çok daha fazla uygulamanın yer alacağına işaret ediyor diyebiliriz.
Ayrıca paylaşılan belgeler, uygulama için satın alımların 0,29 dolara kadar düşebileceğini gösteriyor. Geliştiricilerin belirleyebileceği en yüksek tutar ise 10 bin dolar olacak. Ancak bu rakam için Apple’dan özel izin alınması gerekecek.
Bu güncellemenin yanı sıra Apple, küresel veya bölgesel fiyatlandırma için daha fazla araç sunmayı planlıyor. Böylece geliştiricilerin ülke veya bölge bazlı fiyatlar belirlemesine olanak tanınmış olacak. Apple, mevcut uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için yeni kuralların 9 Mayıs 2023'ten itibaren dünya genelinde geçerli olacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez