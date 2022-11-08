Apple, tasarım sorunları yüzünden artırılmış gerçeklik gözlüğü lansmanını erteleyebilir

Apple artırılmış gerçeklik gözlüğü için ne planlıyordu?
Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri adına yaptığı hamleler yakından izleniyor. Jeff Pu bu yılın haziran ayında yeni akıllı gözlüğün 2024 yılında marketlerdeki yerini alacağını söylemişti.
Apple birkaç yıldır AR gözlüklerine sıcak bakmıyordu. Analist Ming Chi-Kuo'ya göre bu ürün 2025 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Apple CEO'su Tim Cook, Hollanda merkezli bir medya kuruluşu olan Bright'a yakın zamanda verdiği bir demeçte artırılmış gerçekliğin her şeyi etkileyeceğini ve bu sistemin engin bir teknoloji olduğunu dile getirdi.
Zira tasarım konusunda yaşanan zorlukların içeriğini tam anlamıyla kestirmek çok güç. Estetikten teknik tasarıma kadar her şeyi kapsayan bu zorlukların detaylarını önümüzdeki günlerde öğrenebiliriz. Apple tarafından üretilecek olan AR gözlükleri merakla bekleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/11/08/apple-ar-glasses-launch-delayed/ https://www.marketwatch.com/story/apples-ar-glasses-could-be-pushed-back-to-2025-or-2026-amid-design-issues-says-analyst-11667500335 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence