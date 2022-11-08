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    Apple, tasarım sorunları yüzünden artırılmış gerçeklik gözlüğü lansmanını erteleyebilir

    Uzun zamandır artırılmış gerçeklik gözlüğü projesi üzerinde çalışan Apple'dan bu ürün için bekleyen kullanıcıları üzen bir haber gelebilir. Yeni akıllı gözlük bir süre kendisini bize göstermeyebilir.
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    Apple AR gözlüğü Tam Boyutta Gör
    Merkezi Cupertino'da olan teknoloji firmasının artırılmış gerçeklik gözlükleri adına düzenleyeceği tanıtım etkinliğinin erteleneceği duyurulabilir. Haitong International Tech Research'ün analisti Jeff Pu'ya göre Apple'ın AR gözlüğü 2025 veya 2026 yılına kadar piyasaya sürülmeyebilir.

    Apple artırılmış gerçeklik gözlüğü için ne planlıyordu?

    Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri adına yaptığı hamleler yakından izleniyor. Jeff Pu bu yılın haziran ayında yeni akıllı gözlüğün 2024 yılında marketlerdeki yerini alacağını söylemişti.

    Apple birkaç yıldır AR gözlüklerine sıcak bakmıyordu. Analist Ming Chi-Kuo'ya göre bu ürün 2025 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak. 

    Apple CEO'su Tim Cook, Hollanda merkezli bir medya kuruluşu olan Bright'a yakın zamanda verdiği bir demeçte artırılmış gerçekliğin her şeyi etkileyeceğini ve bu sistemin engin bir teknoloji olduğunu dile getirdi.

    Apple artırılmış gerçeklik gözlüğü Tam Boyutta Gör
    Apple alınan bir bilgiye göre AR gözlüğü konusunda yaşadığı tasarım sorunları nedeniyle ilgili lansman etkinliğini erteleyecek. Tasarım sorunları ibaresinin tam olarak ne anlama geldiği henüz bilinmiyor. .

    Zira tasarım konusunda yaşanan zorlukların içeriğini tam anlamıyla kestirmek çok güç. Estetikten teknik tasarıma kadar her şeyi kapsayan bu zorlukların detaylarını önümüzdeki günlerde öğrenebiliriz. Apple tarafından üretilecek olan AR gözlükleri merakla bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/11/08/apple-ar-glasses-launch-delayed/ https://www.marketwatch.com/story/apples-ar-glasses-could-be-pushed-back-to-2025-or-2026-amid-design-issues-says-analyst-11667500335
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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