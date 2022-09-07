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    Amerikan ordusu Microsoft Hololens tabanlı AR gözlükleri kullanmaya başlıyor

    Microsoft’un Amerikan ordusu için geliştirdiği Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlükleri bir süredir test ediliyordu. Tartışmaların odağı olan cihazların ise ilk testlerinin başarılı olduğu açıklandı.
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    Amerikan ordusu Microsoft Hololens tabanlı AR gözlük kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, esasında Hololens’e dayanan artırılmış gerçeklik gözlüğünü ABD ordusu için bir süredir geliştiriyordu. Başta performans ve yaşanan gecikmeler yüzünden eleştirilen ürünün halihazırdaki testleri başarıyla sonuçlandırıldığı açıklandı. Geliştirilen askeri artırılmış gerçeklik gözlüğü için ilk teslimatlar ise kısa süre önce sipariş verildi.

    ABD ordusu ile Microsoft anlaşması büyütüldü

    Microsoft ile ABD ordusu arasından yapılan anlaşmanın değeri 21.9 milyar doları buluyor. Hololens tabanlı fakat askeri amaçlar doğrultusunda geliştirilen AR gözlük için ilk hamle 2018 yılında yapılmış ve 480 milyon dolarlık bir sözleşme sağlanmıştı. Tarihler Mart 2021’i gösterdiğinde ise anlaşma büyütülerek mevcut kapsamı genişletildi. Yeni sözleşmeye göre Microsoft, gelecek on yıl boyunca potansiyel olarak 21.9 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış durumda. Bu anlaşmanın içeriğinde AR gözlüklerin yanında parça ve destek gibi hizmetler de yer alıyor. ABD ordusu anlaşma süresince toplamda 121.000 AR gözlük teslim alacak. Yapılan ilk sipariş ise 373 milyon dolar değerinde ve 5.000 birim boyutunda.

    Amerikan ordusu Microsoft Hololens tabanlı AR gözlük kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    Askerlere gelişmiş yetenekler kazandırıyor

    Bloomberg tarafından aktarılanlara göre Amerikan ordusu bir kısım gözlüğü kullanmaya başlamış durumda. Geri kalan siparişler ise ordu tarafından gerçekleştirilecek olan testlerin sonucuna kadar beklemeye alındı. Amerikan ordusu tarafından aktarılanlara göre AR gözlükler, yüksek çözünürlüklü gece görüş, termal görüş ve 3D haritalama gibi çok çeşitli yetenekler kazandıran Entegre Görsel Artırma Sistemiyle (Integrated Visual Augmentation System - IVAS) birlikte geliyor. Bununla birlikte geliştirilen AR gözlükler sayesinde, Azure bulut hizmeti tarafından desteklenen bir sanal eğitim ortamı da oluşturulabiliyor.

    Programın geleceği test sonuçlarına bağlı

    Askeri AR gözlükler için ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı bir ajans, ordunun bu tür yüksek miktarda para harcamasını doğru bulmadığını ve askerlerin IVAS sistemini pek istemediklerini aktarmıştı. Öte yandan bu durumu 1970’lerde kullanılmaya başlanan ve o dönem benzer tepkilerle karşılaşan gece görüş gözlüklerine benzetenlerde bulunuyor. Fakat günün sonunda ABD ordusunun HoloLens tabanlı AR gözlüklerinin geleceği zorlu test sonuçlarına bağlı olacak gibi görünüyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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