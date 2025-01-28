Apple, AR gözlükler için yeni VisionOS sürümü geliştiriyor

iPhone'a bağlı kalacak bir AR gözlüğü çıkabilir
Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, Vision Pro için geliştirdiği işletim sistemi VisionOS'u akıllı gözlükler için optimize ediyor. Hatta Gurman, AR gözlük üzerindeki çalışmaların Kaliforniya, Santa Clara'daki gizli bir tesiste devam ettiğini belirtti. Ancak sonuçlanması için en erken 2027 yılına işaret ediliyor. Bu süreçte ise bazı teknik zorlukların aşılması gerekecek.
Gurman'ın raporunda, yeni cihazın bağımsız bir ürün olup olmayacağından bahsedilmiyor. Ancak Gurman daha önce akıllı gözlüklerin ciddi olarak düşünüldüğünü ve bazı hesaplama yükünü ortadan kaldırmak için bir iPhone'a bağlanacağını belirtmişti.
Şu anda AR gözlükleri için en büyük zorluk, mevcut nesil iPhone ile aynı performansı sunan ancak gücün onda birini tüketen bir çip geliştirmek. Keza AR gözlükleri için pilleri sıkıştırmak için sınırlı alan olacağından, cihazın mümkün olduğunca uzun süre dayanması için diğer bileşenlerin mümkün olduğunca verimli olması gerekli. Mevcut teknolojinin ise henüz o aşamaya gelmediğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)