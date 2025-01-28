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Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, her ne kadar satış beklentilerinin altında kalsa da, şirketin artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (XR) alanındaki çabaları devam ediyor. Son olarak Cuppertino devi, AR cihazlar için özelleştirilmiş bir VisionOS sürümü planlıyor olabilir. Ancak en erken 2027 yılına kadar bekleyiş sürecek.

iPhone'a bağlı kalacak bir AR gözlüğü çıkabilir

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, Vision Pro için geliştirdiği işletim sistemi VisionOS'u akıllı gözlükler için optimize ediyor. Hatta Gurman, AR gözlük üzerindeki çalışmaların Kaliforniya, Santa Clara'daki gizli bir tesiste devam ettiğini belirtti. Ancak sonuçlanması için en erken 2027 yılına işaret ediliyor. Bu süreçte ise bazı teknik zorlukların aşılması gerekecek.

Gurman'ın raporunda, yeni cihazın bağımsız bir ürün olup olmayacağından bahsedilmiyor. Ancak Gurman daha önce akıllı gözlüklerin ciddi olarak düşünüldüğünü ve bazı hesaplama yükünü ortadan kaldırmak için bir iPhone'a bağlanacağını belirtmişti.

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Şu anda AR gözlükleri için en büyük zorluk, mevcut nesil iPhone ile aynı performansı sunan ancak gücün onda birini tüketen bir çip geliştirmek. Keza AR gözlükleri için pilleri sıkıştırmak için sınırlı alan olacağından, cihazın mümkün olduğunca uzun süre dayanması için diğer bileşenlerin mümkün olduğunca verimli olması gerekli. Mevcut teknolojinin ise henüz o aşamaya gelmediğini söyleyelim.

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Apple, AR gözlükler için yeni VisionOS sürümü geliştiriyor