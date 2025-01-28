Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, AR gözlükler için yeni VisionOS sürümü geliştiriyor

    3.499 dolarlık Vision Pro modeli ile beklediğini bulamayan Apple, şimdi de AR gözlükler için yeni VisionOS sürümü geliştiriyor. Yeni sürüm için dahili testler başladı. 
    Apple, AR gözlükler için yeni VisionOS sürümü geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, her ne kadar satış beklentilerinin altında kalsa da, şirketin artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (XR) alanındaki çabaları devam ediyor. Son olarak Cuppertino devi, AR cihazlar için özelleştirilmiş bir VisionOS sürümü planlıyor olabilir. Ancak en erken 2027 yılına kadar bekleyiş sürecek.

    iPhone'a bağlı kalacak bir AR gözlüğü çıkabilir

    Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, Vision Pro için geliştirdiği işletim sistemi VisionOS'u akıllı gözlükler için optimize ediyor. Hatta Gurman, AR gözlük üzerindeki çalışmaların Kaliforniya, Santa Clara'daki gizli bir tesiste devam ettiğini belirtti. Ancak sonuçlanması için en erken 2027 yılına işaret ediliyor. Bu süreçte ise bazı teknik zorlukların aşılması gerekecek.

    Gurman'ın raporunda, yeni cihazın bağımsız bir ürün olup olmayacağından bahsedilmiyor. Ancak Gurman daha önce akıllı gözlüklerin ciddi olarak düşünüldüğünü ve bazı hesaplama yükünü ortadan kaldırmak için bir iPhone'a bağlanacağını belirtmişti.

    Şu anda AR gözlükleri için en büyük zorluk, mevcut nesil iPhone ile aynı performansı sunan ancak gücün onda birini tüketen bir çip geliştirmek. Keza AR gözlükleri için pilleri sıkıştırmak için sınırlı alan olacağından, cihazın mümkün olduğunca uzun süre dayanması için diğer bileşenlerin mümkün olduğunca verimli olması gerekli. Mevcut teknolojinin ise henüz o aşamaya gelmediğini söyleyelim. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duty free parfüm orjinal mi faverin kullananların yorumları apple uluslararası garanti türkiye"de geçerli mı dişlerim beyazlamıyor hgs araç sahibi mi almak zorunda

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro V16
    Acer Nitro V16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum