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    Apple Arcade'e 20 yeni oyun eklendi: İşte yeni gelen oyunlar

    Apple, oyun abonelik hizmetine yeni eğlenceli oyunlar eklendiğini duyurdu. İşte iPhone, iPad ve Mac'lerde oynanabilen en yeni Apple Arcade oyunları:             
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    Apple Arcade'e 20 yeni oyun Tam Boyutta Gör
    Apple, ödüllü oyun hizmeti Apple Arcade’e 20 yeni oyun ekledi. WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, Cityscapes: Sim Builder ve daha fazlası ile birlikte Apple Arcade’deki oyun sayısı 200’ü geçti.

    Yeni yayınlanan Apple Arcade reklamında yeni gelen oyunlarla birlikte en popüler oyunlar gösteriliyor. WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, and Cityscapes: Sim Builder gibi oyunlar Apple Arcade’e özel iken, Temple Run+, Playdead's LIMBO+ ve PPKP+ gibi oyunlar popüler Apple Store klasiklerini ilk kez Arcade’e getiriyor. İşte yeni Apple Arcade oyunları:

    • TMNT Splintered Fate (Paramount Global)
    • Disney SpellStruck (Artist Arcade)
    • WHAT THE CAR? (Triband)
    • Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)
    • Chess Universe+ (Tilting Point)
    • Disney Coloring World+ (StoryToys)
    • Disney Getaway Blast+ (Gameloft)
    • Farming Simulator 20+ (GIANTS Software)
    • Getting Over It+ (Bennett Foddy)
    • Hill Climb Racing+ (Fingersoft)
    • Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)
    • Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)
    • Playdead’s LIMBO+ (Playdead)
    • My Town Home - Family Games+ (My Town Games LTD)
    • Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)
    • PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)
    • Snake.io+ (Kooapps)
    • Temple Run+ (Imangi Studios)
    • Time Locker+ (Sotaro Otsuka)
    • Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

    Apple, geçen yıl platforma 50’den fazla oyun ekledi ve oyunlar için 300’den fazla güncelleme yayınlandı. Apple’ın açıklamasına göre, şu anda Apple Arcade’de 200’den fazla oyun var.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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