Tam Boyutta Gör Apple’ın oyun abonelik sistemi Apple Arcade, sürekli olarak yeni oyunlar ile güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki aylık 34,99 TL ücretle, reklamsız ve uygulama içi satın alma olmadan 200'den fazla oyuna erişebiliyorsunuz. Son olarak Apple, Arcade kütüphanesine eklenecek yeni oyunları ve oyun içi içerikleri duyurdu.

Apple Arcade'e iki yeni oyun ve oyun içi içerikler eklendi

Hatırlayacak olursak Mayıs ayının başında Apple, ödüllü oyun hizmeti Apple Arcade’e WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, ve Cityscapes: Sim Builder dahil 20 yeni oyun eklemişti. Böylece kütüphanedeki güncel oyun sayısı, 200’ün üzerine ulaştı. Şimdi bu listeye, Jet Dragon ve Bold Moves olmak üzere iki yeni oyun daha ekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu oyunlar arasından Apple Arcade için özel olarak geliştirilen Jet Dragon, daha önce The Legend of Zelda serisi üzerinde çalışan Grezzo'nun imzasını taşıyor. Yeni oyun, yarış ve spor yönetimini bir araya getiriyor ve oyuncuların bir takım kurması, ejderhaları eğitmesi, rakiplere karşı rekabet etmesi ve ejderha yarışlarına katılması gerekiyor.

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Diğer tarafta Bold Moves ise sakin sahneleri, zorlu seviyeleri, günlük/haftalık etkinlikleri ve ilham verici alıntı bulmacalarını birleştiren bir kelime bulmaca oyunu olacak. Ayrıca yeni oyunlara ek olarak Apple, NBA 2K23 Arcade Edition, LEGO Brawls, GOAT Simulator+, Football Manager 2023 Touch, JellyCar Worlds ve Solitaire Stories gibi popüler oyunlar için yeni güncellemeler yayınladı.

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Apple Arcade'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu