Apple Arcade'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Apple Arcade'e iki yeni oyun ve oyun içi içerikler eklendi
Hatırlayacak olursak Mayıs ayının başında Apple, ödüllü oyun hizmeti Apple Arcade’e WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, ve Cityscapes: Sim Builder dahil 20 yeni oyun eklemişti. Böylece kütüphanedeki güncel oyun sayısı, 200’ün üzerine ulaştı. Şimdi bu listeye, Jet Dragon ve Bold Moves olmak üzere iki yeni oyun daha ekleniyor.
Diğer tarafta Bold Moves ise sakin sahneleri, zorlu seviyeleri, günlük/haftalık etkinlikleri ve ilham verici alıntı bulmacalarını birleştiren bir kelime bulmaca oyunu olacak. Ayrıca yeni oyunlara ek olarak Apple, NBA 2K23 Arcade Edition, LEGO Brawls, GOAT Simulator+, Football Manager 2023 Touch, JellyCar Worlds ve Solitaire Stories gibi popüler oyunlar için yeni güncellemeler yayınladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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