Tam Boyutta Gör Apple'ın Xbox Game Pass benzeri oyun abonelik servisi Apple Arcade'in Türkiye fiyatına ilk kez zam geldi. Apple Arcade abonelik ücreti aylık 34,99 TL'den 69,99 TL'ye yükseldi.

Apple Arcade fiyatı ne kadar?

26 Ekim 2023 itibarıyla Apple Arcade aboneliği ayda 69,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Yaklaşık 4 yıl önce ayda 34,99 TL'den kullanıma sunulan Apple Arcade'in fiyatı ilk defa zamlanmış oldu. Bu durum sadece Türkiye'de değil ABD başta olmak üzere pek çok ülkede yaşandı. ABD'de Apple Arcade aboneliği 4,99 dolardan 6,99 dolara yükseldi.

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Apple Arcade'in Türkiye fiyatına zam geldi! Apple Arcade fiyatı?