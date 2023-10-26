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    Anlık Bildirim

    Apple Arcade'in Türkiye fiyatına ilk kez zam geldi!

    Dün dünya genelinde Apple aboneliklerinin fiyatını artıran Apple, şimdi de Apple Arcade fiyatına zam yaptı. Apple Arcade fiyatı ne kadar oldu?                      
    Apple Arcade'in Türkiye fiyatına zam geldi! Apple Arcade fiyatı? Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Xbox Game Pass benzeri oyun abonelik servisi Apple Arcade'in Türkiye fiyatına ilk kez zam geldi. Apple Arcade abonelik ücreti aylık 34,99 TL'den 69,99 TL'ye yükseldi.

    Apple Arcade fiyatı ne kadar?

    26 Ekim 2023 itibarıyla Apple Arcade aboneliği ayda 69,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

    Yaklaşık 4 yıl önce ayda 34,99 TL'den kullanıma sunulan Apple Arcade'in fiyatı ilk defa zamlanmış oldu. Bu durum sadece Türkiye'de değil ABD başta olmak üzere pek çok ülkede yaşandı. ABD'de Apple Arcade aboneliği 4,99 dolardan 6,99 dolara yükseldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2465 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    apple arcade, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
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