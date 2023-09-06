Apple, Arm ile yeni anlaşma imzaladı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Apple ile Arm uzun süredir iş ortağı. Şirketin ABD Nasdaq borsasında halka açılma planlarını açıklamasının ardından ARM hisselerine yatırım yapma anlaşmanı takiben, Apple ile Arm çip teknolojilerini paylaşmak için uzun süreli bir anlaşma imzaladı.

ARM halka arza hazırlanıyor 4 sa. önce eklendi

Apple ARM ortaklığı güçleniyor

Arm’ın Salı günü sunduğu ilk halka arz belgelerine göre Apple, Arm ile 2040 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmanın 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında imzalandığı tahmin ediliyor. Ne Apple ne de Arm, anlaşmanın kapsamı konusunda açıklama yapmadı ancak anlaşılan o ki, Apple, çok daha uzun süre ARM mimarisini kullanacak.

Apple’ın ARM tabanlı çipleri Apple Watch’tan iPhone ve iPad’e kadar hemen her cihazda bulunuyor. Şirket, Mac bilgisayarlarında da uzun süredir Intel işlemci yerine Apple Silicon yongalarını kullanıyor. Apple ile ARM arasındaki ortaklık ilk iPhone’un tanıtımından çok öncesine dayanıyor. Şirket, ARM çiplerini ilk olarak 1993 yılında çıkan Newton el bilgisayarında kullanıyor.

Apple, ARM ile uzun vadeli çalışmak isteyen tek teknoloji şirketi değil. AMD, Google, Nvidia, Intel, Samsung, TSMC dahil olmak üzere birkaç büyük teknoloji şirketi Arm hisselerini satın almakla ilgileniyor.

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