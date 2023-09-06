Apple, Arm ile yeni anlaşma imzaladı: İşte detaylar

Apple ARM ortaklığı güçleniyor
Arm’ın Salı günü sunduğu ilk halka arz belgelerine göre Apple, Arm ile 2040 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmanın 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında imzalandığı tahmin ediliyor. Ne Apple ne de Arm, anlaşmanın kapsamı konusunda açıklama yapmadı ancak anlaşılan o ki, Apple, çok daha uzun süre ARM mimarisini kullanacak.
Apple’ın ARM tabanlı çipleri Apple Watch’tan iPhone ve iPad’e kadar hemen her cihazda bulunuyor. Şirket, Mac bilgisayarlarında da uzun süredir Intel işlemci yerine Apple Silicon yongalarını kullanıyor. Apple ile ARM arasındaki ortaklık ilk iPhone’un tanıtımından çok öncesine dayanıyor. Şirket, ARM çiplerini ilk olarak 1993 yılında çıkan Newton el bilgisayarında kullanıyor.
Apple, ARM ile uzun vadeli çalışmak isteyen tek teknoloji şirketi değil. AMD, Google, Nvidia, Intel, Samsung, TSMC dahil olmak üzere birkaç büyük teknoloji şirketi Arm hisselerini satın almakla ilgileniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.