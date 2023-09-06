Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Arm ile yeni anlaşma imzaladı: İşte detaylar

    Apple ile Arm ortaklığı güçleniyor. Şirket, çip teknolojisi için Arm ile uzun vadeli yeni bir anlaşma imzaladı.                                                  
    Apple ARM ile anlaşma imzaladı 2040 Tam Boyutta Gör
    Apple ile Arm uzun süredir iş ortağı. Şirketin ABD Nasdaq borsasında halka açılma planlarını açıklamasının ardından ARM hisselerine yatırım yapma anlaşmanı takiben, Apple ile Arm çip teknolojilerini paylaşmak için uzun süreli bir anlaşma imzaladı.

    Apple ARM ortaklığı güçleniyor

    Arm’ın Salı günü sunduğu ilk halka arz belgelerine göre Apple, Arm ile 2040 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni anlaşmanın 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında imzalandığı tahmin ediliyor. Ne Apple ne de Arm, anlaşmanın kapsamı konusunda açıklama yapmadı ancak anlaşılan o ki, Apple, çok daha uzun süre ARM mimarisini kullanacak.

    Apple’ın ARM tabanlı çipleri Apple Watch’tan iPhone ve iPad’e kadar hemen her cihazda bulunuyor. Şirket, Mac bilgisayarlarında da uzun süredir Intel işlemci yerine Apple Silicon yongalarını kullanıyor. Apple ile ARM arasındaki ortaklık ilk iPhone’un tanıtımından çok öncesine dayanıyor. Şirket, ARM çiplerini ilk olarak 1993 yılında çıkan Newton el bilgisayarında kullanıyor.

    Apple, ARM ile uzun vadeli çalışmak isteyen tek teknoloji şirketi değil. AMD, Google, Nvidia, Intel, Samsung, TSMC dahil olmak üzere birkaç büyük teknoloji şirketi Arm hisselerini satın almakla ilgileniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    varyatör nedir otomatik vites d de titreme 20"lik diş çekimi sonrası pıhtı atması orta boy valiz kaç kilo alır pantolon yıkandıktan sonra oluşan beyaz çizgiler nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız