ARM halka arzı 50 milyar dolara ulaşabilir

ARM hisselerine yoğun ilgi
Sektörden gelen bilgilere göre ARM hisselerinin yüzde 10’u partner şirketler için ayrıldı. Bunlar arasında Apple, Alphabet, Intel, AMD, Samsung, Nvidia gibi teknoloji devleri yer alıyor. Apple ve Nvidia’nın 25-100 milyon dolar arasında hisse alacağı konuşuluyor.
Yüzde 90 hissenin çatı firma Japon Softbank’ın elinde olduğu ARM halka açıldığında 50-55 milyar dolar arasında bir değere ulaşacak. Firmanın sonraki dönemde yapacağı hamleler ile bu değerin daha da artması mümkün. Özellikle yapay zekâ teknolojilerine ilginin arttığı bir dönemde ARM da trendi sürekli takip edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.