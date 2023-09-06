ARM halka arzı 50 milyar dolara ulaşabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Nvidia tarafından satın alma projesi düzenleyici kuruluşların itirazı nedeniyle suya düşen İngiliz yonga devi ARM halka açılmaya hazırlanıyor. Teknoloji devleri hisse alımı için sıraya girdi.

ARM hisselerine yoğun ilgi

Sektörden gelen bilgilere göre ARM hisselerinin yüzde 10’u partner şirketler için ayrıldı. Bunlar arasında Apple, Alphabet, Intel, AMD, Samsung, Nvidia gibi teknoloji devleri yer alıyor. Apple ve Nvidia’nın 25-100 milyon dolar arasında hisse alacağı konuşuluyor.

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Yüzde 90 hissenin çatı firma Japon Softbank’ın elinde olduğu ARM halka açıldığında 50-55 milyar dolar arasında bir değere ulaşacak. Firmanın sonraki dönemde yapacağı hamleler ile bu değerin daha da artması mümkün. Özellikle yapay zekâ teknolojilerine ilginin arttığı bir dönemde ARM da trendi sürekli takip edecektir.

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