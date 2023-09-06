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    Anlık Bildirim

    ARM halka arzı 50 milyar dolara ulaşabilir

    İngiliz yonga devi ARM yakın zamanda halka açılacak ve hisseler için teknoloji devleri sıraya girdi. Apple, Alphabet, Intel, AMD, Samsung, Nvidia sırada bekliyor. 
    ARM Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Nvidia tarafından satın alma projesi düzenleyici kuruluşların itirazı nedeniyle suya düşen İngiliz yonga devi ARM halka açılmaya hazırlanıyor. Teknoloji devleri hisse alımı için sıraya girdi.

    ARM hisselerine yoğun ilgi

    Sektörden gelen bilgilere göre ARM hisselerinin yüzde 10’u partner şirketler için ayrıldı. Bunlar arasında Apple, Alphabet, Intel, AMD, Samsung, Nvidia gibi teknoloji devleri yer alıyor. Apple ve Nvidia’nın 25-100 milyon dolar arasında hisse alacağı konuşuluyor.

    Yüzde 90 hissenin çatı firma Japon Softbank’ın elinde olduğu ARM halka açıldığında 50-55 milyar dolar arasında bir değere ulaşacak. Firmanın sonraki dönemde yapacağı hamleler ile bu değerin daha da artması mümkün. Özellikle yapay zekâ teknolojilerine ilginin arttığı bir dönemde ARM da trendi sürekli takip edecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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