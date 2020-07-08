Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ARM işlemcilerin detayları sızdırıldı

    Sızdırılan sunuda Apple Silicon işlemcilerinin big.Little mantığında performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşacağı anlaşılıyor. Ayrıca makine öğrenme diline de vurgu var.
    1 gün
    2,6b
    4
    7
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple ARM işlemcilerin detayları sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki iki yıl içerisinde Mac sistemlerinde ARM tabanlı olarak geliştireceği Apple Silicon işlemcilere geçiş yapacak olan Apple, A12Z Bionic işlemcisini temel alan Mac Mini geliştirici platformunu satışa sundu. Firmanın ARM işlemci planları da sızmış durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple Silicon yongalarını Basemark testleri ile değerlendirebileceğiz

    Performans ve verimlilik çekirdekleri

    Erdi Özüağ tarafından elde edilen yeni bir sunu; Mac tarafında Apple’ın nasıl bir yol izleyeceği hakkında ipuçları veriyor. Daha önce de dile getirildiği gibi Apple Silicon işlemcisinde performans ve verimlilik çekirdekleri olacak. ARM’ın big.Little mantığını burada da göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    8 adet performans odaklı Firestorm çekirdeği ile 4 adet verimlilik odaklı Icestorm çekirdeği iş yüklerine göre sırasıyla devreye girecek. Masa üstü sistemlerde alışık olmadığımız ise işlemcinin mobil tarafta olduğu gibi nöral işlem motoru ve makine öğrenme hızlandırıcılarına sahip olması. Bu sayede kullanıcıyı daha iyi tanıma, sistemi daha iyi optimize etme, grafik performansını arttırma gibi fonksiyonlar görebiliriz.

    Intel tarafında da Lakefield mimarisi ile ana performans çekirdeği ve Atom verimlilik çekirdekleri şeklinde asimetrik çoklu işlem mantığına geçiş yapılıyor. Fazla sayıda çekirdek kullanmak yerine sıralı bir şekilde çekirdekleri devreye sokmak verimlilik açısından da kazanım sağlıyor. Bakalım masa üstü dünyasında gelecek yıllar neler getirecek?



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 18 sa.
    merakla bekliyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gerbay (g. e.) 18 sa.
    " makine öğrenme dili" diye bir şey yok, "machine learning accelerators" u da öyle tercüme ettiyseniz size bravo.... ne deyim ki..
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 sa.
    Çöp olan ne ki? Ne gördün ya daha, hangi ara gördün bide?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sami Tekinoğlu (turgut güvercin) 20 sa.
    çöp
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 gün
    Bu sene inteli tokatlayan tokatlayana
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 gün
    Erdi bey belediyesi çalışıyor yine
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti 19 sa. Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor 19 sa. Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor 20 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz) 21 sa. PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler 21 sa. Palo Alto Networks ve ADEO’dan önemli iş birliği 22 sa. Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born 22 sa. The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 22 sa. Broadcom kablosuz Nesnelerin İnterneti bölümünü sattı 23 sa. AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı 23 sa. 8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi 1 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi tanıtıldı 1 gün Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor 1 gün Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi” 1 gün Türkiye patent hazırlamada 9. sıraya yükseldi 1 gün Lenovo; yeni taşınabilir monitörünü tanıttı 1 gün MSI patronu yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti 1 gün Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı 1 gün Crew Dragon kapsülü ile UUİ’ye ulaşan astronot, uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı 1 gün POCO F2 Pro elimizde | Performans canavarı telefon 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple ARM işlemcilerin detayları sızdırıldı Sonraki Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi 1 gün WhatsApp Web'e koyu mod özelliği geldi 1 gün Samsung’un bor nitrit keşfi yarı iletken sektöründe devrim yapabilir 1 gün iOS 14 Beta 2 yayınlandı 1 gün Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu 1 gün Elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı: 500 km'ye kadar menzil 1 gün DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı 1 gün 9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı 1 gün Bursa'nın ilk yetkili Mi Store mağazasında indirim fırsatı 1 gün Binance borsasından bir satın alım daha 1 gün Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor (7 Temmuz) 1 gün Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsünü tanıttı 1 gün Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor 1 gün İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi 2 gün RTX 3070 Ti ortaya çıktı 2 gün Google ve AnTuTu restleşmesinde ikinci perde 2 gün Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak 2 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak 2 gün E-bebek siber saldırıyı doğruladı 2 gün Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi