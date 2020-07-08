Apple ARM işlemcilerin detayları sızdırıldı

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Önümüzdeki iki yıl içerisinde Mac sistemlerinde ARM tabanlı olarak geliştireceği Apple Silicon işlemcilere geçiş yapacak olan Apple, A12Z Bionic işlemcisini temel alan Mac Mini geliştirici platformunu satışa sundu. Firmanın ARM işlemci planları da sızmış durumda.

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Performans ve verimlilik çekirdekleri

Erdi Özüağ tarafından elde edilen yeni bir sunu; Mac tarafında Apple’ın nasıl bir yol izleyeceği hakkında ipuçları veriyor. Daha önce de dile getirildiği gibi Apple Silicon işlemcisinde performans ve verimlilik çekirdekleri olacak. ARM’ın big.Little mantığını burada da göreceğiz.

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8 adet performans odaklı Firestorm çekirdeği ile 4 adet verimlilik odaklı Icestorm çekirdeği iş yüklerine göre sırasıyla devreye girecek. Masa üstü sistemlerde alışık olmadığımız ise işlemcinin mobil tarafta olduğu gibi nöral işlem motoru ve makine öğrenme hızlandırıcılarına sahip olması. Bu sayede kullanıcıyı daha iyi tanıma, sistemi daha iyi optimize etme, grafik performansını arttırma gibi fonksiyonlar görebiliriz.

Intel tarafında da Lakefield mimarisi ile ana performans çekirdeği ve Atom verimlilik çekirdekleri şeklinde asimetrik çoklu işlem mantığına geçiş yapılıyor. Fazla sayıda çekirdek kullanmak yerine sıralı bir şekilde çekirdekleri devreye sokmak verimlilik açısından da kazanım sağlıyor. Bakalım masa üstü dünyasında gelecek yıllar neler getirecek?

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