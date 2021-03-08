Apple, artırılmış gerçeklik kontakt lenslerini piyasaya sürecek

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Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Apple'ın ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin yakında piyasaya çıkacağına dair söylentileri yayılmaya başlamıştı. Ancak ortaya çıktığı üzere, şirketin bizi şaşırtmak istediği bu alandaki tek yenilik bu değil.

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iPhone ile entegre çalışacak

Popüler analist Ming Chi Kuo, teknoloji şirketinin 2030 ila 2040'ta AR teknolojisi desteğine sahip ilk kontakt lensleri sunmayı planladığını söyledi. Sızan bilgilere göre kontakt lens bütün hesaplamalar iPhone'da yapacak, cihazın kendi bilgi işlem birimi ve depolama alanı olmayacak. Bu nedenle, Apple Watch gibi Apple'ın kontakt lensleri de şirketin akıllı telefonuyla entegre bir şekilde çalışacak.

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Apple'ın kontakt lensleri, gözlük veya kulaklık takmaya gerek kalmadan hafif bir artırılmış gerçeklik deneyimi sağlayabilir. Örneğin bir alışveriş merkezinde yürüyen kişi, her mağazanın çalışma saatlerini kolaylıkla görebilecek. Aynı tahminin bir parçası olarak Kuo, Apple'In ilk AR / VR başlıklarını 2022'de piyasaya süreceğini ve AR destekli akıllı gözlüklerin 2025'te satışa çıkacağını söyledi.

https://www.macrumors.com/2021/03/07/kuo-apple-ar-contact-lenses-2030s/

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