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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, artırılmış gerçeklik kontakt lenslerini piyasaya sürecek

    Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo'nun yeni raporuna göre, teknoloji üreticisi Apple, 2030'lu yıllarda artırılmış gerçeklik kontakt lensleri satışa sunabilir.
    08 Mart 2021, 18:30 (21 sa.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, artırılmış gerçeklik kontakt lenslerini piyasaya sürecek
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    Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, Apple'ın ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin yakında piyasaya çıkacağına dair söylentileri yayılmaya başlamıştı. Ancak ortaya çıktığı üzere, şirketin bizi şaşırtmak istediği bu alandaki tek yenilik bu değil.

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    iPhone ile entegre çalışacak

    Popüler analist Ming Chi Kuo, teknoloji şirketinin 2030 ila 2040'ta AR teknolojisi desteğine sahip ilk kontakt lensleri sunmayı planladığını söyledi. Sızan bilgilere göre kontakt lens bütün hesaplamalar iPhone'da yapacak, cihazın kendi bilgi işlem birimi ve depolama alanı olmayacak. Bu nedenle, Apple Watch gibi Apple'ın kontakt lensleri de şirketin akıllı telefonuyla entegre bir şekilde çalışacak.

    Apple, artırılmış gerçeklik kontakt lenslerini piyasaya sürecek
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    Apple'ın kontakt lensleri, gözlük veya kulaklık takmaya gerek kalmadan hafif bir artırılmış gerçeklik deneyimi sağlayabilir. Örneğin bir alışveriş merkezinde yürüyen kişi, her mağazanın çalışma saatlerini kolaylıkla görebilecek. Aynı tahminin bir parçası olarak Kuo, Apple'In ilk AR / VR başlıklarını 2022'de piyasaya süreceğini ve AR destekli akıllı gözlüklerin 2025'te satışa çıkacağını söyledi. 



    https://www.macrumors.com/2021/03/07/kuo-apple-ar-contact-lenses-2030s/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kahkaha attım haberi görüp okuyunca Bence haber değeri 0. Önümüzdeki 1-2 yıl olsa hadi bir nebze de, 10 yıl sonrası için piyasaya "sürebilir" bile değil, "sürecek" şeklinde "analiz" yapılmış.
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    E Elektrikliarabasever 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence o döneme iPhone kalmaz. AR gözlükler bile normal gözlükler gibi ince hafif olduğu zaman telefonların işi bitecek, Lensli dönemde imkanı yok telefon olmaz. Ufak bir donanım cihazı ile gelir telefon gibi üzerinde ekran bulunmaz çünkü lensin kendisi zaten her şeyin üzerine görüntü yansıtabilecek bir kapasitede olacak, birbiri arasında yüksek hızlı yakın kablosuz bağlantı ile iletişim kurar.
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