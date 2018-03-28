BTK Başkanı'ndan "Kim beni nasıl kaydetmiş?" uygulaması GetContact uyarısı

Son günlerin en çok konuşulan uygulaması hiç kuşku yok ki Android ve iOS platformlarında yer alan GetContact diyebiliriz. Başkalarının telefon rehberinde hangi isimlerde kayıt olduğunuzu gösteren uygulama kısa süre içinde milyonlarca kez indirilerek rekor kırmış durumda. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalar yapan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, bu tür GetContact ve benzeri 3. parti uygulamaların güvenlik açığına sebep olacağı konusunda kullanıcılara uyarılarda bulundu.

BTK Başkanı Sayan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sosyal ağlarda hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden, sayısız güvenlik açığı içeren 3. Parti uygulamalar ile kaynağı belli olmayan kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamalar kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabilmektedir.

Gerek sosyal ağlardaki uygulamaların gerekse kaynağı belli olmayan internet ortamından indirilen uygulamaların gereğinden fazla kişisel veri talep ettiği bilinmekte,bu uygulamalara karşı da dikkatli olunması hususunda vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz. Yerli program kullanalım!

Ayrıca Akıllı telefonlara güvenilir olmayan kaynaklardan yüklenen; fotoğraf, kamera, mikrofon gibi kritik yerlere erişim isteyen uygulamalar ve özellikle rehber uygulamaları kişisel bilgilerinizin elde edilmesine,mağduriyetlere sebep olabilir. Telefonlarımızı bilinçli kullanalım!"

BTK Başkanı'nın açıklamaları sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, milyonlarca kişinin telefon numaralarını istekleri dışında kaydeden GetContact ve benzeri 25 uygulama ile ilgili harekete geçtiği belirtiliyor.

https://twitter.com/ofatihsayan