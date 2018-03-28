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BTK Başkanı'ndan "Kim beni nasıl kaydetmiş?" uygulaması GetContact uyarısı

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, son günlerin trend uygulaması olan GetContact hakkında uyarılarıda bulundu. Bu tür uygulamalar kullanmaması gerektiğini belirten Sayan'ın tüm açıklamaları haberimizde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son günlerin en çok konuşulan uygulaması hiç kuşku yok ki Android ve iOS platformlarında yer alan GetContact diyebiliriz. Başkalarının telefon rehberinde hangi isimlerde kayıt olduğunuzu gösteren uygulama kısa süre içinde milyonlarca kez indirilerek rekor kırmış durumda. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalar yapan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, bu tür GetContact ve benzeri 3. parti uygulamaların güvenlik açığına sebep olacağı konusunda kullanıcılara uyarılarda bulundu.

BTK Başkanı Sayan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sosyal ağlarda hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden, sayısız güvenlik açığı içeren 3. Parti uygulamalar ile kaynağı belli olmayan kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamalar kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabilmektedir.
Gerek sosyal ağlardaki uygulamaların gerekse kaynağı belli olmayan internet ortamından indirilen uygulamaların gereğinden fazla kişisel veri talep ettiği bilinmekte,bu uygulamalara karşı da dikkatli olunması hususunda vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz. Yerli program kullanalım!
Ayrıca Akıllı telefonlara güvenilir olmayan kaynaklardan yüklenen; fotoğraf, kamera, mikrofon gibi kritik yerlere erişim isteyen uygulamalar ve özellikle rehber uygulamaları kişisel bilgilerinizin elde edilmesine,mağduriyetlere sebep olabilir. Telefonlarımızı bilinçli kullanalım!"
BTK Başkanı'nın açıklamaları sonrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, milyonlarca kişinin telefon numaralarını istekleri dışında kaydeden GetContact ve benzeri 25 uygulama ile ilgili harekete geçtiği belirtiliyor.

https://twitter.com/ofatihsayan Yorum Yaz
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sakarboy 1 yıl en beğenilen
Ben olaya daha farklı bir bakıç açısı getireyim.
Rehberinde kayıtlı olduğunuz Arkadaşlarınız aileniz vs her kim ise sizin izniniz olmadan sizin adınızı soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi ucu açık şekilde kim oldukları bilinmeyen bir ortamda paylaşmaktadır.

Sonra çok deriz
“yahu ben bi yere numaramı vermedim bunlar beni nerden buldu da arıyor” diye.
Kendi numarasını paylaşmasını geçtim.
Senin benim numaramıda paylaşmış oluyor.
Ben olaya daha farklı bir bakıç açısı getireyim.Rehberinde kayıtlı olduğunuz Arkadaşlarınız aileniz vs her kim ise sizin izniniz olmadan sizin adınızı soya...
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Illusive Man 1 yıl
Btk dan bizi kim koruyacak peki ?
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Portraitclub 1 yıl
Umrumda değil kimin beni nasıl kaydettiği. Uygulamaya bakmadım saçma ve gereksiz fazla merak gerisini biliniyor zaten.
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FIRAT_G_ 1 yıl
Düşünün ki adam taksici ve gecenin bir yarısında biri arayıp kendisini çağırıyor. Bence get contact iyi bir uygulama kullanım açısına göre değişebilir tabiki.
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ipli jeton 1 yıl
Sıkı durun. Açıklamanın detaylarında bu uygulamaya erişimi engelleyeceğiz diye bir şey geçiyor. Erişimi engellemek demek, Apple'ın, Google'ın Microsoft'un mağaza sunucularını engellemek demek.
Bu da gerçek olacak, telefonlarımızın uygulama mağazalarına da vpn ile girmek zorunda kalacağız.
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Fenomenon 1 yıl
çok zararlı bir uygulama. bu tür uygulamaların asıl amacı numaraları satmak. telefonuma bir sürü gereksiz mesajlar geliyor. muhtemelen bu şekilde elde ediyorlar.
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Infinitum 1 yıl
Ulan alakam bile yok 2-3 kişi indirse benim numaram da ellerinde.
Kim dedi hatırlamıyorum, bu rezillik için en iyi tanım "veri saadet zinciri" kesinlikle.
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Illusive Man 1 yıl
yine etraf mr robot kaynıyor beni kimin nasıl kaydettiği önemli değil diyen arkadaş rehberinin fişlenmesinide önemsemesin bi zahmet o zaman. Hayır sen istediğin kadar kullanma rehberinde rastgele 1 kişi bile kullansa sende gidiyorsun zaten neyin duyarı bu.
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hareketliperde 1 yıl
internet sitesinden numaramın silinmesi için başvurdum, silmişler sanırım. Arkadaşım mesaj attı numaranı listeden kaldırdıtmışın ne saklıyorsun diyor. Kullanan bir arkadaşın uygulamasından baktık cidden bu kullanıcı isteği üzerine numara kaldırılmıştır diye birşey yazıyor. Adamlar her türlü fişliyor seni. nasıl hastalıklı bir uygulama bu anlamadım
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Rootz. 1 yıl
Adamlar dünyanın numarasını cebe indirdiler. Viral bir kaç paylaşım ile 2 yıllık uygulama bir haftada patladı gitti resmen. Milletin rehberinden benim numaramı da çekmiş doğal olarak. Kendimin ve sevgilimin numarasını internet siteleri üzerinden kaldırdım. Sizlere de öneririm arkadaşlar.
Milletin eşekliğini ben çekiyorum arkadaş, GetContact'dan davacıyım
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Illusive Man 1 yıl
Btk dan bizi kim koruyacak peki ?
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sakarboy 1 yıl en beğenilen
Ben olaya daha farklı bir bakıç açısı getireyim.
Rehberinde kayıtlı olduğunuz Arkadaşlarınız aileniz vs her kim ise sizin izniniz olmadan sizin adınızı soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi ucu açık şekilde kim oldukları bilinmeyen bir ortamda paylaşmaktadır.

Sonra çok deriz
“yahu ben bi yere numaramı vermedim bunlar beni nerden buldu da arıyor” diye.
Kendi numarasını paylaşmasını geçtim.
Senin benim numaramıda paylaşmış oluyor.
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BekirTemel 1 yıl
her gün yeni bir saçmalık.
bu kadar önemseniyor mu yahu insanların sizi nasıl kaydettiği gibi küçücük ve önemsiz şeyler bile, gelecek aydınlık valla
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ios, btk ve
8 etiket daha bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu getcontact ömer fatih sayan btk başkanı telefon rehberi uygulamaları Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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