Avrupa Komisyonu, Apple'a 1,84 milyar euro ceza verdi

Tam Boyutta Gör Apple, App Store kuralları nedeniyle Avrupa Birliği antitröst düzenleyicileri tarafından 1,84 milyar euro para cezasına çarptırıldı ve müzik hizmetlerinin Apple mağazası dışında daha ucuz abonelik imkanı olduğuna dair reklamlarını engelleyemeyeceği yönünde karar alındı.

Bugünkü cezayla ilgili haber daha önce Financial Times tarafından bildirilmişti ve bu haber, Apple'ın AB'nin Dijital Piyasalar Yasası nedeniyle iPhone'un uygulama dağıtım kurallarında yapacağı büyük değişiklik öncesinde geldi.

Pazartesi günü yapılan bir basın açıklamasında AB Komisyonu, Apple'ın müzik servisi uygulama geliştiricilerinin iOS kullanıcılarını uygulama dışındaki alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında bilgilendirmesini yasakladığını ve ayrıca uygulama sağlayıcılarının nasıl abone olunacağı hakkındaki talimatlarını paylaşmasını engellediğini söyledi.

"Apple, hakim konumunu kötüye kullandı"

Rekabet politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Apple, on yıl boyunca App Store aracılığıyla müzik akışı uygulamalarının dağıtımı konusunda pazardaki hakim konumunu kötüye kullandı. Bunu, geliştiricilerin tüketicileri Apple ekosistemi dışındaki alternatif, daha ucuz müzik hizmetleri hakkında bilgilendirmesini kısıtlayarak yaptılar. Bu uygulama, AB antitröst kurallarına göre yasa dışı olduğundan bugün Apple'a 1,8 milyar euro'nun üzerinde para cezası verdik." açıklamasında bulundu.

Komisyon, cezayı belirlerken ihlalin süresi ve ciddiyetinin yanı sıra Apple'ın toplam cirosu ve piyasa değerinin de dikkate alındığını ve idari prosedür sırasında Apple tarafından sunulan yanlış bilgilerin de dikkate alındığını söyledi.

AB'nin soruşturması 2020 yılına dayanıyor ve Spotify'ın Apple'ın sözde "Apple Vergisi" nedeniyle antitröst şikayetinde bulunmasının ardından duyuruldu. Spotify, yüzde 30'luk komisyondan şikayetçi olmasının yanı sıra, müşterileriyle iletişimi kısıtladığını ve anlaşmaları pazarlama ve tanıtma yeteneğini sınırladığını söyleyen App Store kurallarına da itiraz etti.

Apple’dan bu hafta yeni ürünler ve Türkiye için zamlar bekleniyor 9 sa. önce eklendi

Apple, 2021'de geliştiricilerin e-posta gibi iletişim yöntemleriyle iOS uygulaması dışındaki ödeme yöntemlerinin reklamını yapabilecekleri söyleyerek taviz vermişti. Daha sonra, 2022'nin başlarında geliştiricilerin, iOS uygulamalarının içinden kendi sitelerine link vermesine izin vermişti. Ancak bu ikinci değişiklik yalnızca Netflix, Kindle veya Spotify gibi öncelikli olarak dijital içeriğe erişim sağlamak üzere tasarlanan hizmetlere yönelik "okuyucu uygulamaları" için geçerliydi ve geliştiricilerin harici bir link ekleyebilmeleri için önce bir "yetki" talep etmeleri gerekiyordu.

AB'nin cezası, Apple'ın 7 Mart'tan itibaren Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uymak için AB'deki uygulama dağıtım kurallarını elden geçirmeye hazırlandığı ve iPhone'da ilk kez üçüncü taraf uygulama pazarlarına izin verdiği bir dönemde geldi. Ancak uygulama geliştiricileri, Apple'ın, kendi ödeme yöntemini kullanan veya kendi web sitesine bağlantı veren geliştiricilerden yüzde 17'ye kadar komisyon alınmasını ve ilk bir milyondan sonra uygulama yükleme başına yıllık 0,50 Euro ücret alınmasını içeren yaklaşımını eleştirdi. Spotify, değişikliklerin geliştiricilerin işlerini sekteye uğratacağını ve işe yaramaz olduğunu söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Avrupa Komisyonu, Apple'a 1,84 milyar euro ceza verdi