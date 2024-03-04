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    Anlık Bildirim

    Avrupa Komisyonu, Apple'a 1,84 milyar euro ceza verdi

    Apple, App Store kuralları nedeniyle Avrupa Birliği antitröst düzenleyicileri tarafından 1,84 milyar euro para cezasına çarptırıldı. Ceza, Spotify'ın itirazı sonrasında geldi. İşte detaylar...
    Avrupa Komisyonu, Apple'a 1,84 milyar euro ceza verdi Tam Boyutta Gör
    Apple, App Store kuralları nedeniyle Avrupa Birliği antitröst düzenleyicileri tarafından 1,84 milyar euro para cezasına çarptırıldı ve müzik hizmetlerinin Apple mağazası dışında daha ucuz abonelik imkanı olduğuna dair reklamlarını engelleyemeyeceği yönünde karar alındı.

    Bugünkü cezayla ilgili haber daha önce Financial Times tarafından bildirilmişti ve bu haber, Apple'ın AB'nin Dijital Piyasalar Yasası nedeniyle iPhone'un uygulama dağıtım kurallarında yapacağı büyük değişiklik öncesinde geldi.

    Pazartesi günü yapılan bir basın açıklamasında AB Komisyonu, Apple'ın müzik servisi uygulama geliştiricilerinin iOS kullanıcılarını uygulama dışındaki alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında bilgilendirmesini yasakladığını ve ayrıca uygulama sağlayıcılarının nasıl abone olunacağı hakkındaki talimatlarını paylaşmasını engellediğini söyledi.

    "Apple, hakim konumunu kötüye kullandı"

    Rekabet politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Apple, on yıl boyunca App Store aracılığıyla müzik akışı uygulamalarının dağıtımı konusunda pazardaki hakim konumunu kötüye kullandı. Bunu, geliştiricilerin tüketicileri Apple ekosistemi dışındaki alternatif, daha ucuz müzik hizmetleri hakkında bilgilendirmesini kısıtlayarak yaptılar. Bu uygulama, AB antitröst kurallarına göre yasa dışı olduğundan bugün Apple'a 1,8 milyar euro'nun üzerinde para cezası verdik." açıklamasında bulundu.

    Komisyon, cezayı belirlerken ihlalin süresi ve ciddiyetinin yanı sıra Apple'ın toplam cirosu ve piyasa değerinin de dikkate alındığını ve idari prosedür sırasında Apple tarafından sunulan yanlış bilgilerin de dikkate alındığını söyledi.

    AB'nin soruşturması 2020 yılına dayanıyor ve Spotify'ın Apple'ın sözde "Apple Vergisi" nedeniyle antitröst şikayetinde bulunmasının ardından duyuruldu. Spotify, yüzde 30'luk komisyondan şikayetçi olmasının yanı sıra, müşterileriyle iletişimi kısıtladığını ve anlaşmaları pazarlama ve tanıtma yeteneğini sınırladığını söyleyen App Store kurallarına da itiraz etti. 

    Apple, 2021'de geliştiricilerin e-posta gibi iletişim yöntemleriyle iOS uygulaması dışındaki ödeme yöntemlerinin reklamını yapabilecekleri söyleyerek taviz vermişti. Daha sonra, 2022'nin başlarında geliştiricilerin, iOS uygulamalarının içinden kendi sitelerine link vermesine izin vermişti. Ancak bu ikinci değişiklik yalnızca Netflix, Kindle veya Spotify gibi öncelikli olarak dijital içeriğe erişim sağlamak üzere tasarlanan hizmetlere yönelik "okuyucu uygulamaları" için geçerliydi ve geliştiricilerin harici bir link ekleyebilmeleri için önce bir "yetki" talep etmeleri gerekiyordu.

    AB'nin cezası, Apple'ın 7 Mart'tan itibaren Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uymak için AB'deki uygulama dağıtım kurallarını elden geçirmeye hazırlandığı ve iPhone'da ilk kez üçüncü taraf uygulama pazarlarına izin verdiği bir dönemde geldi. Ancak uygulama geliştiricileri, Apple'ın, kendi ödeme yöntemini kullanan veya kendi web sitesine bağlantı veren geliştiricilerden yüzde 17'ye kadar komisyon alınmasını ve ilk bir milyondan sonra uygulama yükleme başına yıllık 0,50 Euro ücret alınmasını içeren yaklaşımını eleştirdi. Spotify, değişikliklerin geliştiricilerin işlerini sekteye uğratacağını ve işe yaramaz olduğunu söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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