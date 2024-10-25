Tam Boyutta Gör iOS 18.2, iMessage’e çocukların müstehcen fotoğraf ve videolar içeren mesajları Apple’a bildirebilecekleri yeni bir seçenek ekleyecek. Apple, şikayetleri inceleyecek ve gönderenin Apple hesabını devre dışı bırakma, olayı kolluk kuvvetlerine bildirme gibi önlemler alacak.

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Çocuklar uygunsuz görüntüleri Apple'a bildirebilecek

iPhone, görüntü ve videolarla birlikte görüntüden veya videodan önce ve sonra gönderilen mesajları içeren bir rapor hazırlayacak. Raporda her iki hesabın iletişim bilgileri yer alacak ve kullanıcılar durumu açıklayan bir form dolduracak.

Çocuklar için güvenliği artıracak iMessage özelliği şu anda Avustralya’da aktif ancak küresel olarak kullanıma sunulacak. Bu, çocukları çıplaklık içeren mesaj aldıklarında veya gönderdiklerinde uyarmak için tasarlanmış olan bir iOS 17 özelliği olan İletişim Güvenliği'nin bir uzantısı.

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iOS 18.2, çocukları koruyacak güvenlik özelliğiyle geliyor