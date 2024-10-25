iOS 18.2, çocukları koruyacak güvenlik özelliğiyle geliyor

Çocuklar uygunsuz görüntüleri Apple'a bildirebilecek
iPhone, görüntü ve videolarla birlikte görüntüden veya videodan önce ve sonra gönderilen mesajları içeren bir rapor hazırlayacak. Raporda her iki hesabın iletişim bilgileri yer alacak ve kullanıcılar durumu açıklayan bir form dolduracak.
Çocuklar için güvenliği artıracak iMessage özelliği şu anda Avustralya’da aktif ancak küresel olarak kullanıma sunulacak. Bu, çocukları çıplaklık içeren mesaj aldıklarında veya gönderdiklerinde uyarmak için tasarlanmış olan bir iOS 17 özelliği olan İletişim Güvenliği'nin bir uzantısı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu