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    Anlık Bildirim

    iOS 18.2, çocukları koruyacak güvenlik özelliğiyle geliyor

    iOS 18.2, çocukların iMessage üzerinden kendileriyle paylaşılan müstehcen fotoğrafları doğrudan Apple'a bildirecekleri bir güvenlik özelliği içerecek. Apple, inceleyip anında aksiyon alacak.
    ios 18.2 imessage çocuk güvenliği Tam Boyutta Gör
    iOS 18.2, iMessage’e çocukların müstehcen fotoğraf ve videolar içeren mesajları Apple’a bildirebilecekleri yeni bir seçenek ekleyecek. Apple, şikayetleri inceleyecek ve gönderenin Apple hesabını devre dışı bırakma, olayı kolluk kuvvetlerine bildirme gibi önlemler alacak.

    Çocuklar uygunsuz görüntüleri Apple'a bildirebilecek

    iPhone, görüntü ve videolarla birlikte görüntüden veya videodan önce ve sonra gönderilen mesajları içeren bir rapor hazırlayacak. Raporda her iki hesabın iletişim bilgileri yer alacak ve kullanıcılar durumu açıklayan bir form dolduracak.

    Çocuklar için güvenliği artıracak iMessage özelliği şu anda Avustralya’da aktif ancak küresel olarak kullanıma sunulacak. Bu, çocukları çıplaklık içeren mesaj aldıklarında veya gönderdiklerinde uyarmak için tasarlanmış olan bir iOS 17 özelliği olan İletişim Güvenliği'nin bir uzantısı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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