Apple, büyük değişimleri iPhone 16 Pro Max'e saklıyor

- iPhone 16 Pro Max, en büyük ekranlı iPhone olacak
- iPhone 16 Pro Max'te büyük kamera değişimi
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iPhone 16 Pro Max, en büyük ekranlı iPhone olacak
Mark Gurman, iPhone 16 Pro modellerinde ekran boyutunun büyüyeceği iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Daha büyük ekran, iPhone 16 Pro Max özelinde konuşacak olursak, periskop kamera gibi diğer bileşenler için daha fazla alan oluşacağı anlamına geliyor. Gurman’a göre, iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekrana sahip olacak. Bu arada iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin ekran boyutunda bir artış olması beklenmiyor.
iPhone 16 Pro Max'te büyük kamera değişimi
Kamera teknolojsinin de iPhone 16 Pro’da değişeceği söyleniyor. iPhone 16 Pro serisi, periscope telephoto kamera, %12 daha büyük ana kamera sensörü gibi yükseltmelerle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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