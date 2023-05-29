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    Apple, büyük değişimleri iPhone 16 Pro Max'e saklıyor

    Ünlü analist Mark Gurman, Apple'ın iPhone 16 serisinde ekran boyutlarını artıracağını doğruladı. iPhone 16 Pro Max, en büyük ekranlı iPhone olacak.             

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    iphone 16 pro max ile tasarım değişiyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone’lar için iOS 17 başta olmak üzere bir dizi yeni yazılım ve donanımı tanıtacağı WWDC 2023’e sayılı günler kaldı. iPhone 15 serisi ise her zaman olduğu gibi Eylül ayında tanıtılacak. Son sızıntılar, Apple’ın iPhone 15 Pro serisinde ufak iyileştirmeler yapacağı, ekran ve kamera başta olmak üzere büyük geliştirmeleri iPhone 16 Pro modellerine sakladığını gösteriyor.

    iPhone 16 Pro Max, en büyük ekranlı iPhone olacak

    Mark Gurman, iPhone 16 Pro modellerinde ekran boyutunun büyüyeceği iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Daha büyük ekran, iPhone 16 Pro Max özelinde konuşacak olursak, periskop kamera gibi diğer bileşenler için daha fazla alan oluşacağı anlamına geliyor. Gurman’a göre, iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekrana sahip olacak. Bu arada iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin ekran boyutunda bir artış olması beklenmiyor.

    iPhone 16 Pro Max'te büyük kamera değişimi

    Kamera teknolojsinin de iPhone 16 Pro’da değişeceği söyleniyor. iPhone 16 Pro serisi, periscope telephoto kamera, %12 daha büyük ana kamera sensörü gibi yükseltmelerle gelecek.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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