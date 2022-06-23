Apple CEO’su Tim Cook’tan AR hakkında açıklama

Tam Boyutta Gör

Son dönemde Blockchain, NFT, GameFi ve AR/VR gibi konular oldukça dikkat çekmeye başladı. Bununla beraber birçok şirket de bu alanda yoğun bir çalışma içine girdi.

AR ve VR teknolojilerinde ürünleri ve çalışmaları olan teknoloji devi Apple metaverse‘e adım atmaya hazırlıyor. Kısa bir süre önce metaverse alanında potansiyel gördüklerini ve buna göre yatırım yaptıklarını söyleyen Apple CEO’su Tim Cook, bu kez Apple'ın artırılmış gerçeklik çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Apple, Metaverse standardizasyon çalışmalarına katılmadı 1 gün önce eklendi

Bilindiği üzere Apple uzun bir süredir AR konusunda ürünler geliştirmeye devam ediyor. Bunun yanında şirket geliştirdiği birçok cihaz ile AR teknolojisi entegre etmeye devam ediyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook, kısa bir süre önce verdiği röportajda yeni ürünler hakkında açıklamalar yaptı:

“Alandaki fırsatlar konusunda daha fazla heyecanlanamazdım. Bizi izlemeye devam edin, size neler sunabileceğimizi göreceksiniz”

Son olarak belirtmek gerekirse Apple, resmi olarak metaverse ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin metaverse’e göz kırpan açıklamaları ve patentleri dikkat çekti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.