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    Apple, Çin'de iPad satışlarını artırdı

    Yeni analist raporuna göre, Apple'ın Çin'deki iPad satışları 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde arttı.                       
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    apple iPad satışları 2023 ilk çeyrek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPad’i yüksek fiyatlarla satışa sunması, tedarik zinciri sorunları yaşaması nedeniyle 2022’de istediği satış rakamlarını elde edemedi. Yeni analist verilerine göre, Apple 2023’ün başında bu durumu tersine çevirmiş gibi görünüyor.

    Apple, Çin'de tablet pazarının lideri

    2023’ün ilk çeyreği için, Çin’de iPad satışları yıllık bazda iki kattan fazla arttı. Apple, bu çeyrekte 2.48 milyon iPad satışı gerçekleştirdi. Rapora göre, Apple’ın pazar payı yıllık %13 oranında artarak %38.4’e yükseldi.

    Apple’ın en yakın rakibi Huawei. %17.6 pazar payına sahip olan Huawei, 1.14 milyon tablet sattı. Huawei’yi 700.000 adet satışla Honor takip etti.

    Tablet pazarı Apple için önemli. Şirket, 450 dolarlık 10.9 inç iPad’den 1100 dolarlık 12.9 inç iPad Pro’ya kadar farklı kullanıma yönelik tabletler sunuyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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