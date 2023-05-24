Apple, Çin'de iPad satışlarını artırdı

Apple, Çin'de tablet pazarının lideri
2023’ün ilk çeyreği için, Çin’de iPad satışları yıllık bazda iki kattan fazla arttı. Apple, bu çeyrekte 2.48 milyon iPad satışı gerçekleştirdi. Rapora göre, Apple’ın pazar payı yıllık %13 oranında artarak %38.4’e yükseldi.
Apple’ın en yakın rakibi Huawei. %17.6 pazar payına sahip olan Huawei, 1.14 milyon tablet sattı. Huawei’yi 700.000 adet satışla Honor takip etti.
Tablet pazarı Apple için önemli. Şirket, 450 dolarlık 10.9 inç iPad’den 1100 dolarlık 12.9 inç iPad Pro’ya kadar farklı kullanıma yönelik tabletler sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.