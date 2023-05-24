Tam Boyutta Gör Apple’ın iPad’i yüksek fiyatlarla satışa sunması, tedarik zinciri sorunları yaşaması nedeniyle 2022’de istediği satış rakamlarını elde edemedi. Yeni analist verilerine göre, Apple 2023’ün başında bu durumu tersine çevirmiş gibi görünüyor.

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Apple, Çin'de tablet pazarının lideri

2023’ün ilk çeyreği için, Çin’de iPad satışları yıllık bazda iki kattan fazla arttı. Apple, bu çeyrekte 2.48 milyon iPad satışı gerçekleştirdi. Rapora göre, Apple’ın pazar payı yıllık %13 oranında artarak %38.4’e yükseldi.

Apple’ın en yakın rakibi Huawei. %17.6 pazar payına sahip olan Huawei, 1.14 milyon tablet sattı. Huawei’yi 700.000 adet satışla Honor takip etti.

Tablet pazarı Apple için önemli. Şirket, 450 dolarlık 10.9 inç iPad’den 1100 dolarlık 12.9 inç iPad Pro’ya kadar farklı kullanıma yönelik tabletler sunuyor.

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Apple, Çin'de iPad satışlarını artırdı