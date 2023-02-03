Apple son 4 yıldır ilk kez gelir kaybetti

Tam Boyutta Gör Tüm sektörleri derinden etkileyen global ekonomik kriz yavaş yavaş Apple’ı da sarsmaya başladı. Geçen yılın son çeyreğinde firma uzun bir aradan sonra ilk kez gelirlerinde düşüş yaşadı.

Apple kan kaybediyor

Yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde elde edilen gelir 117.2 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 5 düşüş yaşadı. Firma en son 2019 yılında gelirlerinde düşüş yaşamıştı.

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Aktif cihaz sayısı 2 milyarı geride bırakan Apple cihaz satışları hakkında bilgi vermedi. Sadece Servisler bölümünün 20.8 milyar dolar ile rekor gelir elde ettiği ifade edilmiş. Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade gibi hizmetler yüksek gelir getirmeye devam ediyor. Toplamda 34 milyar dolar nakit birikimi oluşturan Apple bunun 25 milyar dolarını temettü olarak yatırımcılara dağıttı.

Geçen yılın son çeyreğinde Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamalarının üretime doğrudan etki ettiği anlaşılıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde kısıtlamalar esnedi ancak bu kez de hastalanan işçilerin eksikliği sıkıntı yarattı. Yani satışlar beklentilerin altında kalabilir.

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