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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülecek iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bugünse iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile ilgili bazı sızıntılar var. Görünüşe göre her iki model, iki yeni kamerayla geliyor.

iPhone 16 Pro ve Pro Max iki yeni kamerayla geliyor

Asya'dan gelen son raporlara göre, iPhone 16 Pro Max'in daha büyük bir ana kamera ve 48MP ultra geniş kameraya sahip olacağı söyleniyor. Raporda, ana kamera olarak özel bir 48MP Sony IMX903 sensörüne işaret edilmiş durumda. Böylece iPhone 16 Pro Max, 12MP tetraprizm telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş açı kameraları bir araya getirmiş olacak.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max'in gelişmiş ana kamera sensörünü ilk kez duymuyoruz. Niketim Ocak ayında paylaşılan sızıntılarda buna benzerdi. Hatta iPhone 16 Pro Max için planlanan Sony IMX903'ün yığılmış tasarım,14 bit Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) ve gelişmiş dinamik aralık ve gürültü yönetimi için Dijital Kazanç Kontrolü (DCG) dahil gelişmiş özelliklere sahip olduğu belirtilmişti.

iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor 3 gün önce eklendi

iPhone 16 Pro'ya gelirsek, mevcut iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan 48MP Sony IMX803 sensörünü koruyacak. Ayrıca sızıntı kaynağı, modelin 15 Pro Max'in 5x Tetraprism telefoto ile güncelleneceğinden bahsediyor. Dolayısıyla son bilgilerin daha önceki söylentileri de doğruladığını söyleyebiliriz.

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iPhone 16 Pro ve Pro Max iki yeni kamerayla geliyor!