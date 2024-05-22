iPhone 16 Pro ve Pro Max iki yeni kamerayla geliyor
Asya'dan gelen son raporlara göre, iPhone 16 Pro Max'in daha büyük bir ana kamera ve 48MP ultra geniş kameraya sahip olacağı söyleniyor. Raporda, ana kamera olarak özel bir 48MP Sony IMX903 sensörüne işaret edilmiş durumda. Böylece iPhone 16 Pro Max, 12MP tetraprizm telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş açı kameraları bir araya getirmiş olacak.
iPhone 16 Pro'ya gelirsek, mevcut iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan 48MP Sony IMX803 sensörünü koruyacak. Ayrıca sızıntı kaynağı, modelin 15 Pro Max'in 5x Tetraprism telefoto ile güncelleneceğinden bahsediyor. Dolayısıyla son bilgilerin daha önceki söylentileri de doğruladığını söyleyebiliriz.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.