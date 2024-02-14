Apple'dan geliştiricilere teşekkür mesajı: Apple Vision Pro için tasarlanan uygulama sayısı 1000'i geçti!

Tam Boyutta Gör Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak, Vision Pro için 1000'den fazla uygulamanın mevcut olduğunu söyledi. Ayrıca Vision Pro ile uyumlu ve cihazda çalışabilen 1.5 milyondan fazla iPad uygulaması bulunuyor.

visionOS 1.0.3 yayınlandı: Apple Vision Pro için yenilikler neler 1 gün önce eklendi

Apple, Vision Pro’ya mağazalarda satışa sunulduğunda visionOS App Store’da gözlük için özel olarak tasarlanmış 600’den fazla uygulama ve oyunun olduğunu söylemişti. İki hafta olmadan Vision Pro için geliştirilen uygulama sayısı 1000’i geçti. Apple’ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, visionOS App Store’un Vision Pro donanımından faydalanmak üzere tasarlanan 1000 uygulama sınırını aştığını söyledi. Ayrıca geliştiricilere sıkı çalışmaları için teşekkür mesajı iletti.

Greg, sosyal medya platformu üzerinden “Geliştiricilerimize çok teşekkür ederiz! Onların sıkı çalışması, 1.5 milyondan fazla uyumlu uygulamanın yanı sıra Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 1.000'den fazla inanılmaz uzamsal uygulamanın ortaya çıkmasını sağladı.” paylaşımında bulundu.

Popüler uygulamalar yok!

visionOS App Store’a kısa sürede 400.000’in üzerinde yeni uygulama gelmesi etkileyici olabilir ancak hâlâ birçok popüler uygulama yok. Netflix, Spotify, YouTube, Instagram, bunlardan yalnızca birkaçı. Her iPad uygulaması, visionOS App Store’da mevcut ve uyumluluk modunda çalışabiliyor ancak geliştiricinin de uygulamasını Vision Pro için kullanıma açması gerekiyor.

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