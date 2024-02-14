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    Anlık Bildirim

    Apple'dan geliştiricilere teşekkür mesajı: Apple Vision Pro için tasarlanan uygulama sayısı 1000'i geçti!

    Apple'ın son açıklamasına göre, visionOS App Store hızla büyüyor. Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü için özel tasarlanan uygulamaların sayısı 1000'i geçti.
    apple vision pro 1000 uygulama Tam Boyutta Gör
    Apple’ın pazarlama şefi Greg Joswiak, Vision Pro için 1000'den fazla uygulamanın mevcut olduğunu söyledi. Ayrıca Vision Pro ile uyumlu ve cihazda çalışabilen 1.5 milyondan fazla iPad uygulaması bulunuyor.

    Apple, Vision Pro’ya mağazalarda satışa sunulduğunda visionOS App Store’da gözlük için özel olarak tasarlanmış 600’den fazla uygulama ve oyunun olduğunu söylemişti. İki hafta olmadan Vision Pro için geliştirilen uygulama sayısı 1000’i geçti. Apple’ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, visionOS App Store’un Vision Pro donanımından faydalanmak üzere tasarlanan 1000 uygulama sınırını aştığını söyledi. Ayrıca geliştiricilere sıkı çalışmaları için teşekkür mesajı iletti.

    Greg, sosyal medya platformu üzerinden “Geliştiricilerimize çok teşekkür ederiz! Onların sıkı çalışması, 1.5 milyondan fazla uyumlu uygulamanın yanı sıra Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 1.000'den fazla inanılmaz uzamsal uygulamanın ortaya çıkmasını sağladı.” paylaşımında bulundu.

    Popüler uygulamalar yok!

    visionOS App Store’a kısa sürede 400.000’in üzerinde yeni uygulama gelmesi etkileyici olabilir ancak hâlâ birçok popüler uygulama yok. Netflix, Spotify, YouTube, Instagram, bunlardan yalnızca birkaçı. Her iPad uygulaması, visionOS App Store’da mevcut ve uyumluluk modunda çalışabiliyor ancak geliştiricinin de uygulamasını Vision Pro için kullanıma açması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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