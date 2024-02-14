Apple'dan geliştiricilere teşekkür mesajı: Apple Vision Pro için tasarlanan uygulama sayısı 1000'i geçti!

Apple, Vision Pro’ya mağazalarda satışa sunulduğunda visionOS App Store’da gözlük için özel olarak tasarlanmış 600’den fazla uygulama ve oyunun olduğunu söylemişti. İki hafta olmadan Vision Pro için geliştirilen uygulama sayısı 1000’i geçti. Apple’ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, visionOS App Store’un Vision Pro donanımından faydalanmak üzere tasarlanan 1000 uygulama sınırını aştığını söyledi. Ayrıca geliştiricilere sıkı çalışmaları için teşekkür mesajı iletti.
Greg, sosyal medya platformu üzerinden “Geliştiricilerimize çok teşekkür ederiz! Onların sıkı çalışması, 1.5 milyondan fazla uyumlu uygulamanın yanı sıra Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 1.000'den fazla inanılmaz uzamsal uygulamanın ortaya çıkmasını sağladı.” paylaşımında bulundu.
Popüler uygulamalar yok!
visionOS App Store’a kısa sürede 400.000’in üzerinde yeni uygulama gelmesi etkileyici olabilir ancak hâlâ birçok popüler uygulama yok. Netflix, Spotify, YouTube, Instagram, bunlardan yalnızca birkaçı. Her iPad uygulaması, visionOS App Store’da mevcut ve uyumluluk modunda çalışabiliyor ancak geliştiricinin de uygulamasını Vision Pro için kullanıma açması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.