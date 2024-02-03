Apple Vision Pro için 600'ün üzerinde yeni uygulama ve oyun tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Apple'ın yeni AR/VR gözlüğü Vision Pro için bekleyiş nihayet sona erdi ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nde satışta. Yaklaşık 200.000 adetlik devasa ön siparişlerin ardından Apple Vision Pro, kullanıcılara iyileştirilmiş deneyimler sunmayı amaçlıyor.

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Apple Vision Pro için App Store'daki bir milyon uyumlu uygulamanın yanı sıra Cupertino teknoloji devi, Apple Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 600 yeni uygulama ve oyunu da tanıttı. Bu yeni uygulamalar tamamen cihazın yeteneklerinden yararlanmak ve kullanıcılara gelişmiş bir deneyim sunmak için tasarlandı.

İşte Apple Vision Pro ile etkileşim kurmanın yeni yolları:

Apple Vision Pro, cihazlarımızla etkileşim kurma, medya tüketme ve çalışma şeklimizi değiştiriyor. Örneğin Vision Pro ile artık yaşam alanlarını kişiselleştirilmiş sinema salonlarına dönüştürmek veya desteklenen platformlarda daha yüksek bir yayın deneyimi yaşamak mümkün.

Tam Boyutta Gör Başka bir örnek ise spor deneyimi ile ilgili. Kullanıcılar artık 3D golf sahası modellerini kullanarak gerçek zamanlı atış takibi gibi özelliklerle PGA Tour'un keyfini çıkarabilirler. Ayrıca şu anda uygulama içi satın alma veya reklam olmaksızın 250'den fazla oyun tarafından desteklenen Vision Pro, çoklu görüntüleme özelliği ile NBA akışı için beş adede kadar farklı yayını da desteklemekte.

Apple Vision Pro, eğlencenin yanı sıra 3D kullanıcı arayüzüyle çoklu görev ve işbirliğine de sahip olacak. Dosya yönetimi ve proje görselleştirmesi için Microsoft 365, Box, MindNode ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalar kolayca kullanılabilir. Son olarak bu iyileştirilmiş deneyimlerin yanı sıra Apple Vision Pro, tarihi yerleri, müzeleri ve diğer yerleri kapsayan 3 boyutlu bir turlar da sunmakta.

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Apple Vision Pro için 600 yeni uygulama ve oyun tanıtıldı