Apple Vision Pro için 600'ün üzerinde yeni uygulama ve oyun tanıtıldı

Apple Vision Pro için App Store'daki bir milyon uyumlu uygulamanın yanı sıra Cupertino teknoloji devi, Apple Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 600 yeni uygulama ve oyunu da tanıttı. Bu yeni uygulamalar tamamen cihazın yeteneklerinden yararlanmak ve kullanıcılara gelişmiş bir deneyim sunmak için tasarlandı.
İşte Apple Vision Pro ile etkileşim kurmanın yeni yolları:
Apple Vision Pro, cihazlarımızla etkileşim kurma, medya tüketme ve çalışma şeklimizi değiştiriyor. Örneğin Vision Pro ile artık yaşam alanlarını kişiselleştirilmiş sinema salonlarına dönüştürmek veya desteklenen platformlarda daha yüksek bir yayın deneyimi yaşamak mümkün.
Apple Vision Pro, eğlencenin yanı sıra 3D kullanıcı arayüzüyle çoklu görev ve işbirliğine de sahip olacak. Dosya yönetimi ve proje görselleştirmesi için Microsoft 365, Box, MindNode ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalar kolayca kullanılabilir. Son olarak bu iyileştirilmiş deneyimlerin yanı sıra Apple Vision Pro, tarihi yerleri, müzeleri ve diğer yerleri kapsayan 3 boyutlu bir turlar da sunmakta.Kaynakça https://www.gsmarena.com/here_are_all_of_apples_official_promo_videos_for_the_vision_pro-news-61460.php https://www.gizmochina.com/2024/02/03/apple-vision-pro-debuts-with-600-exclusive-apps-for-new-headset/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.