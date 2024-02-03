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    Apple Vision Pro için 600'ün üzerinde yeni uygulama ve oyun tanıtıldı

    Teknoloji devlerinden Cupertino, Apple Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 600 yeni uygulama ve oyunu piyasaya sürdü. İşte Apple Vision Pro ile etkileşim kurmanın yeni yolları:
    Apple Vision Pro için 600 yeni uygulama ve oyun tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Apple'ın yeni AR/VR gözlüğü Vision Pro için bekleyiş nihayet sona erdi ve artık Amerika Birleşik Devletleri'nde satışta. Yaklaşık 200.000 adetlik devasa ön siparişlerin ardından Apple Vision Pro, kullanıcılara iyileştirilmiş deneyimler sunmayı amaçlıyor.

    Apple Vision Pro için App Store'daki bir milyon uyumlu uygulamanın yanı sıra Cupertino teknoloji devi, Apple Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 600 yeni uygulama ve oyunu da tanıttı. Bu yeni uygulamalar tamamen cihazın yeteneklerinden yararlanmak ve kullanıcılara gelişmiş bir deneyim sunmak için tasarlandı.

    İşte Apple Vision Pro ile etkileşim kurmanın yeni yolları:

    Apple Vision Pro, cihazlarımızla etkileşim kurma, medya tüketme ve çalışma şeklimizi değiştiriyor. Örneğin Vision Pro ile artık yaşam alanlarını kişiselleştirilmiş sinema salonlarına dönüştürmek veya desteklenen platformlarda daha yüksek bir yayın deneyimi yaşamak mümkün.

    Apple Vision Pro için 600 yeni uygulama ve oyun tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Başka bir örnek ise spor deneyimi ile ilgili. Kullanıcılar artık 3D golf sahası modellerini kullanarak gerçek zamanlı atış takibi gibi özelliklerle PGA Tour'un keyfini çıkarabilirler. Ayrıca şu anda uygulama içi satın alma veya reklam olmaksızın 250'den fazla oyun tarafından desteklenen Vision Pro, çoklu görüntüleme özelliği ile NBA akışı için beş adede kadar farklı yayını da desteklemekte.

    Apple Vision Pro, eğlencenin yanı sıra 3D kullanıcı arayüzüyle çoklu görev ve işbirliğine de sahip olacak. Dosya yönetimi ve proje görselleştirmesi için Microsoft 365, Box, MindNode ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalar kolayca kullanılabilir. Son olarak bu iyileştirilmiş deneyimlerin yanı sıra Apple Vision Pro, tarihi yerleri, müzeleri ve diğer yerleri kapsayan 3 boyutlu bir turlar da sunmakta.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/here_are_all_of_apples_official_promo_videos_for_the_vision_pro-news-61460.php https://www.gizmochina.com/2024/02/03/apple-vision-pro-debuts-with-600-exclusive-apps-for-new-headset/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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