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    Anlık Bildirim

    Apple, visionOS 1.0.3'ü yayınladı: Vision Pro için yenilikler neler?

    Apple, karma gerçeklik gözlüğü için visionOS 1.0.3 güncellemesini yayınladı. Bu, Apple Vision Pro satışa çıktıktan sonra yayınlanan ilk güncelleme. Peki, neler getirdi?
    apple visionos 1.0.3 vision pro yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, Vision Pro’yu satışa sunmadan önce visionOS 1.0.1 ve visionOS 1.0.2. güncellemelerini yayınladı. Önceki güncellemeler, güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine yönelikti. VisionOS 1.0.3 güncellemesi ise Apple’ın karma gerçeklik gözlüğündeki önemli bir eksikliği gideriyor.

    Şifre sıfırlama seçeneği ve hata düzeltmeleri

    VisionOS 1.0.3 ile Apple, ayarlanan şifrenin unutulması durumunda Vision Pro’yu sıfırlama seçeneği ekledi. Ayrıca belirtilmemiş hatalar giderildi. Bu güncelleme önemli; çünkü Vision Pro çıktığında şifreyi sıfırlamanın tek yolu; cihazı Apple mağazasına götürmekti. Artık kullanıcının kendisi de gözlüğün şifresini sıfırlayabilecek. Güncellemeyle birlikte, iPhone’daki gibi şifrenin belli sayıda yanlış girilmesi halinde Vision Pro’nun tüm verileri silecek şekilde ayarlanması da sağlanabilecek.

    Apple Vision Pro nasıl güncellenir?

    Apple Vision Pro, diğer Apple cihazlar gibi Ayarlar uygulamasında yazılım güncelleme bölümünden güncellenebiliyor. Otomatik güncellemeler altında “visionOS Güncellemeleri” ile birlikte “Güvenlik Yanıtları ve Sistem Dosyaları”nı açarsanız, Vision Pro için yayınlanan güvenlik güncellemelerini kaçırmamış olursunuz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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