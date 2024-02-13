Apple, visionOS 1.0.3'ü yayınladı: Vision Pro için yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, Vision Pro’yu satışa sunmadan önce visionOS 1.0.1 ve visionOS 1.0.2. güncellemelerini yayınladı. Önceki güncellemeler, güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine yönelikti. VisionOS 1.0.3 güncellemesi ise Apple’ın karma gerçeklik gözlüğündeki önemli bir eksikliği gideriyor.

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Şifre sıfırlama seçeneği ve hata düzeltmeleri

VisionOS 1.0.3 ile Apple, ayarlanan şifrenin unutulması durumunda Vision Pro’yu sıfırlama seçeneği ekledi. Ayrıca belirtilmemiş hatalar giderildi. Bu güncelleme önemli; çünkü Vision Pro çıktığında şifreyi sıfırlamanın tek yolu; cihazı Apple mağazasına götürmekti. Artık kullanıcının kendisi de gözlüğün şifresini sıfırlayabilecek. Güncellemeyle birlikte, iPhone’daki gibi şifrenin belli sayıda yanlış girilmesi halinde Vision Pro’nun tüm verileri silecek şekilde ayarlanması da sağlanabilecek.

Apple Vision Pro nasıl güncellenir?

Apple Vision Pro, diğer Apple cihazlar gibi Ayarlar uygulamasında yazılım güncelleme bölümünden güncellenebiliyor. Otomatik güncellemeler altında “visionOS Güncellemeleri” ile birlikte “Güvenlik Yanıtları ve Sistem Dosyaları”nı açarsanız, Vision Pro için yayınlanan güvenlik güncellemelerini kaçırmamış olursunuz.

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