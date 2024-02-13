Apple, visionOS 1.0.3'ü yayınladı: Vision Pro için yenilikler neler?

Şifre sıfırlama seçeneği ve hata düzeltmeleri
VisionOS 1.0.3 ile Apple, ayarlanan şifrenin unutulması durumunda Vision Pro’yu sıfırlama seçeneği ekledi. Ayrıca belirtilmemiş hatalar giderildi. Bu güncelleme önemli; çünkü Vision Pro çıktığında şifreyi sıfırlamanın tek yolu; cihazı Apple mağazasına götürmekti. Artık kullanıcının kendisi de gözlüğün şifresini sıfırlayabilecek. Güncellemeyle birlikte, iPhone’daki gibi şifrenin belli sayıda yanlış girilmesi halinde Vision Pro’nun tüm verileri silecek şekilde ayarlanması da sağlanabilecek.
Apple Vision Pro nasıl güncellenir?
Apple Vision Pro, diğer Apple cihazlar gibi Ayarlar uygulamasında yazılım güncelleme bölümünden güncellenebiliyor. Otomatik güncellemeler altında “visionOS Güncellemeleri” ile birlikte “Güvenlik Yanıtları ve Sistem Dosyaları”nı açarsanız, Vision Pro için yayınlanan güvenlik güncellemelerini kaçırmamış olursunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.