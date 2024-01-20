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    Apple'dan Vision Pro uyarısı: Sert kontakt lenslerle kullanmayın!

    Apple, ilk karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu ön siparişe açtı. Şirket, özellikle lens kullananlar için önemli uyarılarda bulundu.                      
    apple vision pro kontakt lens ile kullanımı uyarı Tam Boyutta Gör

    Apple Vision Pro gözlük, 19 Ocak’ta Amerika’da ön sipariş ile satışa sunuldu. Apple, 3500 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunduğu karma gerçeklik gözlüğünün üretim sürecinden kutu içeriğine nasıl kullanıldığını gösteren rehber videolara kadar birçok detay paylaştı. Teknoloji devi, ayrıca lens kullananlar için tavsiyelerde bulundu.

    Apple Vision Pro kullanım tavsiyeleri

    Apple, sert kontakt lensler takılıyken Vision Pro’nun kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Sert lensin Apple Visin Pro deneyimini etkileyebileceğini, gözlük takmak yerine bu tür kontakt lensleri kullananların ZEISS Optik eklentilerinin kullanabileceğini öne sürüyor. (ZEISS optik reçete eklentisi ayrı olarak satılıyor ve fiyatı 149 dolar)

    Apple, monovizyon tedavisi görmüş kişilerin Apple Vision Pro için desteklenen reçete aralığına uygun geçerli reçete için bir göz doktoruna danışmalarını öneriyor. Apple ayrıca Apple Vision Pro’nun çoğu yumuşak kontakt lensle güzel çalıştığını ancak kozmetik kontakt lenslerin gözlükle uyumlu olmadığını ve cihazı kullanmadan önce çıkarılması gerektiğini söylüyor. Ek olarak, göz kapağı düşüklüğü, göz hizasındaki değişiklikler (şaşılık veya göz tembelliği dahil) veya kontrolsüz göz hareketleri (nistagmus dahil) gibi bazı tıbbi durumlar, Apple Vision Pro’nun gözleri doğru şekilde algılamasını zorlaştırabileceği paylaşıldı.

    Apple Vision Pro, yalnızca gözle değil, bilek, baş, işaret parmağı veya sesle de kontrol edilebiliyor. Bu arada cihazın fiyatı 3500 dolar ancak yapılandırmaya göre 4800 dolara kadar çıkabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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