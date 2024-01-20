Apple'dan Vision Pro uyarısı: Sert kontakt lenslerle kullanmayın!

Apple Vision Pro gözlük, 19 Ocak’ta Amerika’da ön sipariş ile satışa sunuldu. Apple, 3500 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunduğu karma gerçeklik gözlüğünün üretim sürecinden kutu içeriğine nasıl kullanıldığını gösteren rehber videolara kadar birçok detay paylaştı. Teknoloji devi, ayrıca lens kullananlar için tavsiyelerde bulundu.

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Apple Vision Pro kullanım tavsiyeleri

Apple, sert kontakt lensler takılıyken Vision Pro’nun kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Sert lensin Apple Visin Pro deneyimini etkileyebileceğini, gözlük takmak yerine bu tür kontakt lensleri kullananların ZEISS Optik eklentilerinin kullanabileceğini öne sürüyor. (ZEISS optik reçete eklentisi ayrı olarak satılıyor ve fiyatı 149 dolar)

Apple, monovizyon tedavisi görmüş kişilerin Apple Vision Pro için desteklenen reçete aralığına uygun geçerli reçete için bir göz doktoruna danışmalarını öneriyor. Apple ayrıca Apple Vision Pro’nun çoğu yumuşak kontakt lensle güzel çalıştığını ancak kozmetik kontakt lenslerin gözlükle uyumlu olmadığını ve cihazı kullanmadan önce çıkarılması gerektiğini söylüyor. Ek olarak, göz kapağı düşüklüğü, göz hizasındaki değişiklikler (şaşılık veya göz tembelliği dahil) veya kontrolsüz göz hareketleri (nistagmus dahil) gibi bazı tıbbi durumlar, Apple Vision Pro’nun gözleri doğru şekilde algılamasını zorlaştırabileceği paylaşıldı.

Apple Vision Pro, yalnızca gözle değil, bilek, baş, işaret parmağı veya sesle de kontrol edilebiliyor. Bu arada cihazın fiyatı 3500 dolar ancak yapılandırmaya göre 4800 dolara kadar çıkabiliyor.

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