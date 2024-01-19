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    Apple Vision Pro, ABD'de ön siparişe açıldı: Fiyat 4800 dolara kadar çıkıyor

    Apple Vision Pro, ABD'de Apple'ın web sitesinde resmi olarak ön siparişe açıldı. 3499 dolar fiyattan satışa sunulan cihaz, üç farklı depolama seçeneğiyle geliyor.
    Apple Vision Pro, ABD'de ön siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, ABD'de Apple'ın web sitesinde resmi olarak ön siparişe açıldı. 3499 dolar fiyattan satışa sunulan cihaz, üç farklı depolama seçeneğiyle geliyor.

    Apple Vision Pro fiyatları

    Apple Vision Pro'nun başlangıçta sadece 256 GB'lık modelinin geleceği söyleniyordu ancak söylentiler doğru çıkmadı. AR başlık 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle ön siparişe açıldı. 512 GB'lık model 3699 dolar, 1 TB'lık model ise 3899 dolar fiyattan siparişe açılmış durumda.

    Göz bozukluğu olan kişiler, ön sipariş verirken Zeiss optik eklentilerini de ekleme seçeneğine sahip olacaklar, böylece artık gözlüklerini başlığın içinde takmalarına gerek kalmayacak. Okuyucu eklentisi 99 dolara ve reçete eklentisi 149 dolara alınabiliyor. Ancak bunları satın alabilmek için siparişle birlikte güncellenmiş resmi reçeteyi de sunmaları gerekiyor.

    Apple Vision Pro'nun kutusunda, tek örgülü bant, çift döngülü bant, ışık engelleyici, iki ışık engelleyici yastık, cihazın ön kısmı için bir kapak, parlatma bezi, batarya, USB-C şarj kablosu ve bir adet USB-C güç adaptörü yer alıyor.

    Bunun yanında Apple Vision Pro'yu satın alanlar, herşey olsun diye diğer eklentileri de siparişe ekler ise fiyat 4800 dolara kadar çıkıyor.

    • Apple Vision Pro: 3,499 dolar
    • 1TB depolama: +400 dolar
    • ZEISS optik reçete eklentisi : +149 dolar
    • AppleCare+: +499 dolar
    • Belkin batarya tutucu: +49.95 dolar
    • Apple Vision Pro seyahat çantası: +199 dolar

    Kullanıcılar ayrıca Apple Store'dan cihazları için ek kafa bantları, ısık engelleyici yastıkları ve bataryalar satın alabiliyor. Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de resmi olarak piyasaya sunulacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/01/19/maxed-out-apple-vision-pro-headset/ https://www.apple.com/shop/buy-vision/apple-vision-pro
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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