Apple Vision Pro, ABD'de ön siparişe açıldı: Fiyat 4800 dolara kadar çıkıyor

Apple Vision Pro fiyatları
Apple Vision Pro'nun başlangıçta sadece 256 GB'lık modelinin geleceği söyleniyordu ancak söylentiler doğru çıkmadı. AR başlık 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle ön siparişe açıldı. 512 GB'lık model 3699 dolar, 1 TB'lık model ise 3899 dolar fiyattan siparişe açılmış durumda.
Göz bozukluğu olan kişiler, ön sipariş verirken Zeiss optik eklentilerini de ekleme seçeneğine sahip olacaklar, böylece artık gözlüklerini başlığın içinde takmalarına gerek kalmayacak. Okuyucu eklentisi 99 dolara ve reçete eklentisi 149 dolara alınabiliyor. Ancak bunları satın alabilmek için siparişle birlikte güncellenmiş resmi reçeteyi de sunmaları gerekiyor.
Apple Vision Pro'nun kutusunda, tek örgülü bant, çift döngülü bant, ışık engelleyici, iki ışık engelleyici yastık, cihazın ön kısmı için bir kapak, parlatma bezi, batarya, USB-C şarj kablosu ve bir adet USB-C güç adaptörü yer alıyor.
Bunun yanında Apple Vision Pro'yu satın alanlar, herşey olsun diye diğer eklentileri de siparişe ekler ise fiyat 4800 dolara kadar çıkıyor.
- Apple Vision Pro: 3,499 dolar
- 1TB depolama: +400 dolar
- ZEISS optik reçete eklentisi : +149 dolar
- AppleCare+: +499 dolar
- Belkin batarya tutucu: +49.95 dolar
- Apple Vision Pro seyahat çantası: +199 dolar
Kullanıcılar ayrıca Apple Store'dan cihazları için ek kafa bantları, ısık engelleyici yastıkları ve bataryalar satın alabiliyor. Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de resmi olarak piyasaya sunulacak.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/01/19/maxed-out-apple-vision-pro-headset/ https://www.apple.com/shop/buy-vision/apple-vision-pro Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.