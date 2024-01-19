Apple Vision Pro, ABD'de ön siparişe açıldı: Fiyat 4800 dolara kadar çıkıyor

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, ABD'de Apple'ın web sitesinde resmi olarak ön siparişe açıldı. 3499 dolar fiyattan satışa sunulan cihaz, üç farklı depolama seçeneğiyle geliyor.

Apple Vision Pro fiyatları

Apple Vision Pro'nun başlangıçta sadece 256 GB'lık modelinin geleceği söyleniyordu ancak söylentiler doğru çıkmadı. AR başlık 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle ön siparişe açıldı. 512 GB'lık model 3699 dolar, 1 TB'lık model ise 3899 dolar fiyattan siparişe açılmış durumda.

Göz bozukluğu olan kişiler, ön sipariş verirken Zeiss optik eklentilerini de ekleme seçeneğine sahip olacaklar, böylece artık gözlüklerini başlığın içinde takmalarına gerek kalmayacak. Okuyucu eklentisi 99 dolara ve reçete eklentisi 149 dolara alınabiliyor. Ancak bunları satın alabilmek için siparişle birlikte güncellenmiş resmi reçeteyi de sunmaları gerekiyor.

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Apple Vision Pro'nun kutusunda, tek örgülü bant, çift döngülü bant, ışık engelleyici, iki ışık engelleyici yastık, cihazın ön kısmı için bir kapak, parlatma bezi, batarya, USB-C şarj kablosu ve bir adet USB-C güç adaptörü yer alıyor.

Bunun yanında Apple Vision Pro'yu satın alanlar, herşey olsun diye diğer eklentileri de siparişe ekler ise fiyat 4800 dolara kadar çıkıyor.

Apple Vision Pro : 3,499 dolar

: 3,499 dolar 1TB depolama : +400 dolar

: +400 dolar ZEISS optik reçete eklentisi : +149 dolar

: +149 dolar AppleCare+ : +499 dolar

: +499 dolar Belkin batarya tutucu : +49.95 dolar

: +49.95 dolar Apple Vision Pro seyahat çantası: +199 dolar

Kullanıcılar ayrıca Apple Store'dan cihazları için ek kafa bantları, ısık engelleyici yastıkları ve bataryalar satın alabiliyor. Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de resmi olarak piyasaya sunulacak.

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