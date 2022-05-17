App Store geliştiricileri, bazı durumlarda abonelik fiyatlarını otomatik olarak arttırabilecek

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Apple’ın uygulama mağazası App Store, kullanıcıları korumaya yönelik bazı kurallara sahip. Bu doğrultuda geliştiriciler, abonelik fiyatlarını arttırırsa kullanıcıların aboneliği iptal ediliyor ve tekrar abone olmaları gerekiyor ve böylece kullanıcıların yanlışlıkla ciddi paralar harcamaları engelleniyor. Ancak Apple, bu kuralda bir değişiklik yapmaya karar verdi.

Geliştiriciler, abonelik fiyatlarını daha rahat arttırabilecek

Apple, belirli koşullar altında ve önceden kullanıcımı bildirimi yapılarak, hizmet kesintisi olmadan abonelik fiyatlarında güncelleme yapılabileceğini belirtti. Yeni kuralara göre bazı durumlarda geliştiriciler, abonelik fiyatlarını arttırabilecek ve kullanıcıların abonelikleri iptal olmayacak. Ancak bu durum, ciddi kullanıcı koruma kuralları ile geliyor.

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Apple’ın yeni kurallarına göre abonelik fiyatı, bir sene içerisinde yalnızca bir kere güncellenebilecek. Ayrıca aylık ve yıllık abonelik fiyatı %50’den fazla artamayacak. Geliştiricilerin bu kurallara uyması durumunda abonelik fiyatları güncellendiğinde kullanıcıların abonelikleri otomatik olarak iptal olmayacak. Ancak Apple, fiyat değişikliği olduğunda kullanıcıları e-posta, bildirim ve mesaj yoluyla uyaracak ve kullanıcıların istemsiz fazla harcama yapmalarını engelleyecek. Ayrıca Apple, yeni kuralın yerel yasalara göre değişebileceğini belirtti.

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Apple'dan yeni kural: abonelik fiyatları daha kolay değişebilecek